В Белгороде утвердили среднюю рыночную стоимость «квадрата» жилья

В областном центре утвердили среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья. На первое полугодие текущего года она составила 107 337,25 рубля.
Как указано в постановлении, показатель нужен для обеспечения жильём отдельных категорий граждан.
Для сравнения: в Старооскольском горокруге средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья на первый квартал 2022-го составила 63 619, 36 рубля.
Напомним, что в Белгороде также утвердили норматив для одного квадратного метра в целях расчёта выплат молодым семьям на покупку квартиры или строительство дома. На первый квартал он составляет 63 940 рублей. Причём с конца прошлого года сумма увеличилась на 15 225 рублей.
Стоит отметить, что Белгород ранее попал в число лидеров по стоимости жилья на вторичном рынке. В среднем один квадратный метр в городе стоил 89,7 тыс. рублей, а квартира на вторичке — 5 млн рублей.