В Белгороде утвердили среднюю рыночную стоимость «квадрата» жилья

Напомним, что в Белгороде также утвердили норматив для одного квадратного метра в целях расчёта выплат молодым семьям на покупку квартиры или строительство дома. На первый квартал он составляет 63 940 рублей. Причём с конца прошлого года сумма увеличилась на 15 225 рублей.