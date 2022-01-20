В Белгороде откроется новый детский сад на улице Макаренко

Детский сад на улице Макаренко вскоре сможет принять детей. Работы по строительству объекта практически завершены. Строители занимаются отделкой фасада и благоустройством территории.
За время работы возвели стены и кровлю, установили коммуникации, а также камеры видеонаблюдения. Стоимость проекта составила более 170 млн. Деньги выделили из федерального и регионального бюджетов.
Детский сад рассчитан на 145 детей, в том числе будут открыты и ясли. В дошкольном учреждении оборудуют спортзал и музыкальный зал, сенсорную комнату, кабинеты психолога и логопеда, а также бассейн.
Открытие запланировано на первый квартал текущего года. Возглавит учреждение Анастасия Мирошникова, которая работала воспитателем семь лет.