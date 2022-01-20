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В Белгороде откроется новый детский сад на улице Макаренко

20 января 13:14
Фото: администрация Белгорода
Работы по строительству детсада завершены на 98%. Строители завершают отделку фасада и благоустройство прилегающей территории, сообщают в региональном правительстве.

Детский сад на улице Макаренко вскоре сможет принять детей. Работы по строительству объекта практически завершены. Строители занимаются отделкой фасада и благоустройством территории.

За время работы возвели стены и кровлю, установили коммуникации, а также камеры видеонаблюдения. Стоимость проекта составила более 170 млн. Деньги выделили из федерального и регионального бюджетов.

Детский сад рассчитан на 145 детей, в том числе будут открыты и ясли. В дошкольном учреждении оборудуют спортзал и музыкальный зал, сенсорную комнату, кабинеты психолога и логопеда, а также бассейн.

Открытие запланировано на первый квартал текущего года. Возглавит учреждение Анастасия Мирошникова, которая работала воспитателем семь лет.

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