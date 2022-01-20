Ушедший в отставку глава района объяснил уход состоянием здоровья

Подробностями своего ухода Пахомов поделился в соцсетях. Бывший глава Ровеньского района объяснил свою отставку состоянием здоровья. Его уход поддержали районные депутаты 18 января.
Андрей Пахомов работал в муниципальных службах в течение двадцати лет. По мнению Пахомова, за время работы он сделал множество важных для развития муниципалитета дел, а также реализовал проекты, необходимые для улучшения качества жизни жителей.
Как экс-глава рассказал на своей странице, он уверен, что его место займёт достойный человек. Он подчеркнул, что при поддержке областного правительства сформированы масштабные планы и проекты, которые позволят решить многие проблемные вопросы.
Напомним, исполнять обязанности главы муниципалитета вместо Пахомова будет Татьяна Киричкова. В течение трёх лет она руководила аппаратом администрации района, а с начала 2022 года занимает должность первого замглавы.