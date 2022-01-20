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Ушедший в отставку глава района объяснил уход состоянием здоровья

20 января 11:29
Фото: Бел.Ру
Экс-глава Ровеньского района Андрей Пахомов возглавлял администрацию муниципалитета в течение шести лет.

Подробностями своего ухода Пахомов поделился в соцсетях. Бывший глава Ровеньского района объяснил свою отставку состоянием здоровья. Его уход поддержали районные депутаты 18 января.

Андрей Пахомов работал в муниципальных службах в течение двадцати лет. По мнению Пахомова, за время работы он сделал множество важных для развития муниципалитета дел, а также реализовал проекты, необходимые для улучшения качества жизни жителей.

Как экс-глава рассказал на своей странице, он уверен, что его место займёт достойный человек. Он подчеркнул, что при поддержке областного правительства сформированы масштабные планы и проекты, которые позволят решить многие проблемные вопросы.

Напомним, исполнять обязанности главы муниципалитета вместо Пахомова будет Татьяна Киричкова. В течение трёх лет она руководила аппаратом администрации района, а с начала 2022 года занимает должность первого замглавы.

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