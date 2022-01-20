Право первой ночи: за сколько белгородки готовы распрощаться с девственностью

В целом в России, как сообщили журналистам «Бел.Ру» в региональном управлении МВД, за получение интим-услуг административная или уголовная ответственность не предусмотрена. Но в 2011 году в регионе пытались активно бороться со жрицами любви. Тогда даже устраивали целые рейды, проверяли бани и улицы города. А ещё в Белгородской области был целый общественный совет по борьбе с секс-услугами. Его возглавлял депутат облдумы Николай Мухин.