Право первой ночи: за сколько белгородки готовы распрощаться с девственностью

Сайты объявлений, группы в соцсетях и целые аукционы — в мире инновационных технологий распрощаться с девственностью за большие деньги не составит труда. Этой возможностью довольно охотно пользуются россиянки.
Многие отмечают прибыльность подобного бизнеса, поскольку продать девственность можно не единожды. Достаточно провести гименопластику — и «товар» готов к продаже. Подобные операции по восстановлению девственности проводят и в Белгороде. Стоимость услуги варьируется от 4000 до 20 000 рублей.
А вот цена за первую ночь на рынке интим-услуг стартует от 1000 долларов США. Существуют даже целые аукционы. Журналисты «Бел.Ру» изучили подобные площадки и на одной из них обнаружили сразу 24 жительницы соседней Воронежской области. Девушки в возрасте от 18 до 23 лет продают свою невинность. Цена за ночь колеблется в пределах от 1000 до 1 000 000 долларов США.
Не прошли мимо прибыльного бизнеса и белгородки. На сайте по продаже первой ночи свою невинность продаёт 24-летняя девушка. Она готова «подарить незабываемое ощущение быть первым привлекательному и интересному мужчине». Стоимость её целомудрия составляет 150 000 рублей.
Судя по описанию сайта, компания находится в Санкт-Петербурге. Сам сайт создали в декабре 2010 в России. Он принадлежит частному лицу.
Но, как говорится, не было бы спроса — не было бы и предложений. А спрос, судя по информации в Сети, среди мужчин есть. Чтобы заполучить девственность, они готовы выезжать в другие города и платить немалые суммы.
К примеру, Александр Ивановский в одном из сообществ в соцсети «ВКонтакте» написал, что готов купить право первой ночи за 2 млн долларов США. Причём 50% он оплачивает до встречи, а 50% — после. Также мужчина готов приехать к девушке или оплатить ей дорогу к нему.
Simon Hirkum готов потратить на невинность 1000 долларов США. Причём девушка должна быть только совершеннолетней и адекватной.
А 35-летний белгородец согласен заплатить за девственность 2000 долларов США. О себе мужчина написал, что он достойный и обеспеченный блондин, который готов продолжить общение.
Но насколько безопасно поддаваться плотским утехам при первом знакомстве через Сеть? Для нескольких белгородцев подобный опыт закончился весьма неудачно. В апреле 2021 года мужчина лишился 5000 рублей из-за интим-мошенницы в интернете. Подобным образом 4000 рублей лишилась белгородка, которая хотела подарить проститутку своему брату — в итоге жрица любви на вызов не приехала. Попался на удочку и 31-летний белгородец, который заплатил 10 тысяч рублей за фейковые интим-услуги.
В целом в России, как сообщили журналистам «Бел.Ру» в региональном управлении МВД, за получение интим-услуг административная или уголовная ответственность не предусмотрена. Но в 2011 году в регионе пытались активно бороться со жрицами любви. Тогда даже устраивали целые рейды, проверяли бани и улицы города. А ещё в Белгородской области был целый общественный совет по борьбе с секс-услугами. Его возглавлял депутат облдумы Николай Мухин.
В 2012 году в региональный закон об административных правонарушениях внесли поправки, которые предполагали привлечение к ответственности тех, кто пользуется услугами проституток. Сумма составляла 5000 рублей. 6 июля 2012 года белгородские правоохранители составили первый протокол об административном правонарушении за получение платных сексуальных услуг. Всего за 2011 и 2012 годы правоохранители выявили 324 факта подобных преступлений. Нарушители заплатили 70 000 рублей. Прижиться поправкам не дали — вскоре их отменили. Но наказания за другие правонарушения в области интим-сферы остались.
В региональном управлении МВД рассказали, что в Белгородской области предусмотрена уголовная ответственность за ряд преступлений в сфере оказания интимных услуг. В частности, ответственность грозит за вовлечение или принуждение к занятию проституцией. За это предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или ограничение/лишение свободы до трёх лет.
Но наказание пугает не всех. В феврале 2021 года правоохранители нашли подпольный бизнес, который «держала» женщина-сутенёр. Она предлагала заниматься проституцией в Белгороде девушкам от 18 лет. Заработанное делились 50/50 между исполнительницами и интимным куратором.
А в 2020 году попался 35-летний сутенёр, который поставлял девочек в бани и сауны областного центра и Белгородского района для предоставления интимных услуг.
Уголовная ответственность грозит и за половую связь с несовершеннолетними. За это предусмотрены обязательные работы до 240 часов, ограничение свободы до двух лет, принудительные работы до четырёх лет или лишение свободы.
Также штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на пять лет или лишение свободы грозит за организацию занятия проституцией. В региональном ведомстве сообщили, что в 2021 году на территории Белгородской области зарегистрировали одно подобное преступление. Материалы уголовного дела направили в суд.