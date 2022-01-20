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Из аварийного жилья в центре Белгорода расселили 213 человек

20 января 08:51
Фото: пресс-служба администрации Белгорода
Две квартиры изъяли через суд. Собственникам выплатили размер возмещения, утверждённый судом. В мэрии Белгорода рассказали «Бел.Ру», на каких условиях переселяют собственников из аварийных домов в центре города.

Дома в центре Белгорода 50-х годов постройки были признаны аварийными. Мэрия намерена снести их, а жителей — расселить. Известно, что аварийными признаны 10 многоквартирных домов: № 3, 7 по ул. 50-летия Белгородской области, № 57а по пр. Славы, № 6, 8, 14, 20, 26, 26а/24, 53 по Свято-Троицкому бульвару. В указанных домах находится 91 жилое помещение, в которых проживает 259 человек.

Как сообщила «Бел.Ру» мэрия в ответе на официальный запрос редакции, по состоянию на 17 января 2022 года из аварийных домов в центре Белгорода расселено 67 жилых помещений, в которых проживало 213 человек.

В администрации отметили, что собственникам аварийного жилья предлагают денежную компенсацию. При расчёте размера компенсации учитывается рыночная стоимость общего имущества в МКД, рыночная стоимость жилого помещения, стоимость земельного участка, а также убытки, причинённые собственнику при изъятии квартиры. Размер возмещения определяет независимый оценщик. Также по соглашению с собственниками им могут предоставить взамен изымаемой квартиры другое жилое помещение.

Жители аварийных домов в центре Белгорода, заключившие соглашения об изъятии недвижимости, получат возмещения. А с собственниками, которые добровольно соглашение не подписали, будут разбираться в суде. В таких случаях жилое помещение изымают принудительно, а владельцу квартиры выплачивается утверждённая решением суда сумма размера возмещения. По состоянию на 17 января 2022 года две квартиры из аварийного жилья изъяли через суд. А с собственниками 34 квартир, в которых проживает 88 человек, в суде мэрия заключила мировые соглашения о добровольной передаче помещений.

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Стоит отметить, что в конце прошлого года жители аварийного дома № 6 на Свято-Троицком бульваре вывесили баннер, на котором написали: «Хотим остаться жить в своём доме!». Как рассказала одна из собственников 80-летняя Наталья Фунштейн, закончить жизнь она хочет в своей родной квартире, переезд для неё «смерти подобен».

А 15 января жители домов на Белгородском Арбате и Свято-Троицком бульваре встретились с мэром города Антоном Ивановым, заявили, что не хотят переселяться, и требовали провести повторные экспертизы. Некоторые горожане считают, что дома намеренно признали аварийными, чтобы якобы освободить большой участок земли в центре города.

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Белгородцы против «тусовочного Белого квартала»

На вопрос «Бел.Ру» о том, что планируется построить на месте аварийных домов, мэрия ответила, что утверждённого плана развития квартала ещё нет. Сейчас проходят публичные слушания возможных проектов развития территории.

Известно, что концепцию развития Свято-Троицкого бульвара представили белгородцам 9 декабря. Бульвар разработчики предложили назвать «Белым кварталом». Архитекторы предлагали построить на участке торговый центр, элитные офисы, установить амфитеатр и сделать арт-объект «Меловая гора». Белгородцы проект не поддержали — одна из жительниц областного центра создала петицию. Горожане также стали заявлять, что власти хотят сделать «Белый квартал» для элитной молодёжи, в котором нет места нынешним владельцам квартир. Кроме того, жители считают, что на месте квартала нельзя строить высокие здания, потому что раньше там находились подземные ходы, которые соединяли монастырские здания — высотки могут провалиться в катакомбы.

А вот в августе 2021 года замгубернатора Владимир Базаров рассказывал, что квартал может стать похож на старый Белгород — центр хотели оформить под старину.

Центр Белгорода хотят превратить в «тусовочный» Белый квартал с элитными офисами
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Как рассказал 18 января во время пресс-конференции губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в первоначальной концепции развития квартала улицу хотели застроить 20-этажными домами. Но, по мнению главы региона, такая застройка квартала выглядела бы жутко.

Помимо этого, губернатор считает Свято-Троицкий бульвар самым позорным местом в областном центре и подчёркивает, что улицу нужно приводить в порядок.

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