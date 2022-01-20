Из аварийного жилья в центре Белгорода расселили 213 человек

Жители аварийных домов в центре Белгорода, заключившие соглашения об изъятии недвижимости, получат возмещения. А с собственниками, которые добровольно соглашение не подписали, будут разбираться в суде. В таких случаях жилое помещение изымают принудительно, а владельцу квартиры выплачивается утверждённая решением суда сумма размера возмещения. По состоянию на 17 января 2022 года две квартиры из аварийного жилья изъяли через суд. А с собственниками 34 квартир, в которых проживает 88 человек, в суде мэрия заключила мировые соглашения о добровольной передаче помещений.