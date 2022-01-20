Грунтовые воды затопили подземный переход в Белгороде из-за сломавшегося насоса

19 января местные жители пожаловались на подтопление подземного пешеходного перехода в районе Семейного рынка в Белгороде. Как оказалось, там появилась вода из-за подъёма уровня грунтовых вод. Накануне автоматический насос вышел из строя.
В администрации Белгорода заявили, что откачкой воды сейчас занимается Белгорблагоустройство с помощью специальной машины.
Работу автоматического насоса смогут восстановить только к 15:00 четверга, 20 января.
Стоит отметить, что это не первый случай потопа в подземном переходе. В конце декабря 2021 года вода появилась на переходе рядом с улицей Мичурина в Белгороде. Тогда это произошло из-за порыва сетей в Белоблводоканале.
В ноябре 2021-го затопило переход на остановке «Сокол» в Белгороде. Причиной происшествия стала поломка дренажного насоса.
В феврале 2021-го подземный переход на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде оказался частично под водой из-за дождя. С потолка вода лилась сильнее, чем на улице, отмечали очевидцы.