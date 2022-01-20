Гладков поручил проработать меры по снижению смертности на дорогах

Кроме того, рабочая группа из сотрудников ГАИ и представителей министерства здравоохранения должна проработать вопросы по маршрутизации и оказанию первой помощи пострадавшим в авариях. На текущий момент в регионе работают 17 пунктов, которые оказывают помощь пострадавшим в ДТП. Показатель смертности на дорогах на 100 тыс. населения за год составил 8,9, а годом ранее — 9,8.