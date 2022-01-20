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Гладков поручил проработать меры по снижению смертности на дорогах

20 января 07:45
Фото: Бел.Ру
Губернатор провёл совещание по вопросу межведомственного взаимодействия по повышению безопасности на дорогах, сообщают в региональном правительстве. За год на дорогах региона погибло 130 человек.

Глава региона Вячеслав Гладков поручил проработать меры по повышению безопасности на дорогах. Вопросы будут прорабатываться рабочей группой из сотрудников ГАИ и регионального министерства здравоохранения.

В прошлом году на территории региона произошло более 1 тыс. аварий. В них погибли 130 человек и 1344 человека получили травмы различной степени тяжести. В целом ситуация на дорогах не изменилась и продолжились столкновения машин и наезды на пешеходов. По большей части аварии происходили из-за нарушения ПДД водителями.

По словам Гладкова, в регионе дороги качественные, а область имеет всё необходимое, чтобы обеспечить самый высокий уровень безопасности на трассах в стране, однако необходимо расставить приоритеты. Также он подчеркнул, что все дорожные проекты нужно согласовывать с ГИБДД.

Кроме того, рабочая группа из сотрудников ГАИ и представителей министерства здравоохранения должна проработать вопросы по маршрутизации и оказанию первой помощи пострадавшим в авариях. На текущий момент в регионе работают 17 пунктов, которые оказывают помощь пострадавшим в ДТП. Показатель смертности на дорогах на 100 тыс. населения за год составил 8,9, а годом ранее — 9,8.

Отдельное внимание уделили вопросам по безопасности детей на дорогах. Гладков поручил проводить профилактическую работу в школах. Для этого необходимо выяснить, каков уровень знаний школьников в этой сфере в целом.

В 2021 году в авариях пострадали 216 детей, из них погибли 13. Годом ранее участниками ДТП стали 254 ребёнка, а погибли семеро из них.

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