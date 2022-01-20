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ДТП с авто на автобусной полосе на улице Щорса в Белгороде попало на видео

20 января 07:01
Фото: кадр видео
Авария случилась утром 20 января. Судя по записи, которую опубликовал проект Belgorod.Camera, один из автомобилей ехал по выделенной для автобусов полосе.
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Щорса

20 января на улице Щорса в Белгороде произошла авария. В 07:53 в районе пересечения с проездом Автомобилистов столкнулись два автомобиля. Один из них ехал по полосе, выделенной для общественного транспорта. Водитель второй машины, судя по всему, планировал повернуть.

От удара одну из машин вынесло на островок посреди дороги.

Напомним, что ещё одна авария в Белгороде произошла на минувшей неделе. На пересечении улиц Будённого и Губкина столкнулись «семёрка» и Nissan, от удара из отечественного авто прямо на дорогу выпала пассажирка. По информации ГИБДД, травм она не получила, только испытала шок.

Ещё одну аварию зарегистрировали 17 января в Строителе. Там столкнулись ПАЗ и легковое авто с надписью «За рулём ученик». Пострадавших не было.

Ранее серьёзное ДТП случилось в Валуйках, где на перекрёстке столкнулись легковушка и КамАЗ. Водитель первого автомобиля был пьян, он получил травмы.

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