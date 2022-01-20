ДТП с авто на автобусной полосе на улице Щорса в Белгороде попало на видео

20 января на улице Щорса в Белгороде произошла авария. В 07:53 в районе пересечения с проездом Автомобилистов столкнулись два автомобиля. Один из них ехал по полосе, выделенной для общественного транспорта. Водитель второй машины, судя по всему, планировал повернуть.