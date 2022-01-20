Белгородские участковые получили служебные автомобили и жильё

Posted 20 января 2022, 14:29
Published 20 января 2022, 14:29
Modified 1 декабря, 08:23
Updated 1 декабря, 08:23
Белгородским участковым вручили ключи от служебных машин, новое жильё получили восемь сотрудников полиции. 90 служебных машин пополнили автопарки правоохранительных органов всех муниципалитетов.
На приобретение служебных автомобилей из регионального бюджета выделили 56 млн рублей. Гладков поблагодарил полицейских за проделанную работу и сказал, что надеется, что улучшение материально-технической базы поможет полиции выполнять свои обязанности более качественно и оперативно.
Владельцами домов стали восемь полицейских из Белгородского района. По приглашению одного из участковых губернатор побывал в доме в микрорайоне Разумное-71. Дом трёхкомнатный и с просторной кухней, а участок — семь соток. По словам главы региона, обеспечение качественным жильём сотрудников полиции продолжится.