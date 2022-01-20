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Posted 20 января 2022, 14:29

Published 20 января 2022, 14:29

Modified 1 декабря, 08:23

Updated 1 декабря, 08:23

Белгородские участковые получили служебные автомобили и жильё

20 января 2022, 14:29
Сюжет
Автомобили
Губернатор Вячеслав Гладков вручил полицейским ключи от машин и домов. Об этом сообщили в областном правительстве.

Белгородским участковым вручили ключи от служебных машин, новое жильё получили восемь сотрудников полиции. 90 служебных машин пополнили автопарки правоохранительных органов всех муниципалитетов.

На приобретение служебных автомобилей из регионального бюджета выделили 56 млн рублей. Гладков поблагодарил полицейских за проделанную работу и сказал, что надеется, что улучшение материально-технической базы поможет полиции выполнять свои обязанности более качественно и оперативно.

Владельцами домов стали восемь полицейских из Белгородского района. По приглашению одного из участковых губернатор побывал в доме в микрорайоне Разумное-71. Дом трёхкомнатный и с просторной кухней, а участок — семь соток. По словам главы региона, обеспечение качественным жильём сотрудников полиции продолжится.

#Новости#Общество#Автомобили#Фоторепортаж#Губернатор#Жилье#Участковые#Вячеслав Гладков
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