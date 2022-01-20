Белгородские участковые получили служебные автомобили и жильё

Владельцами домов стали восемь полицейских из Белгородского района. По приглашению одного из участковых губернатор побывал в доме в микрорайоне Разумное-71. Дом трёхкомнатный и с просторной кухней, а участок — семь соток. По словам главы региона, обеспечение качественным жильём сотрудников полиции продолжится.