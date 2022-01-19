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Posted 19 января 2022, 08:32

Published 19 января 2022, 08:32

Modified 22 января, 09:38

Updated 22 января, 09:38

Здравпункты Стойленского ГОКа оснастили новым оборудованием

19 января 2022, 08:32
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Новости компаний
На эти цели направили более двух миллионов рублей.

В 2021 году здравпункты Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) оснастили автоматическими наружными дефибрилляторами для проведения сердечно-легочной реанимации, комплектами шин, носилками, вакуумными матрасами и спинальными щитами для транспортировки пострадавших с травмами шейно-позвоночного отдела, а также современными лекарственными препаратами.

Дефибрилляторами оснащены не только здравпункты, но и все структурные подразделения СГОКа. В этом году ими дополнительно дооснастили три подразделения комбината — фабрику окомкования, цех железнодорожного транспорта и исполнительную дирекцию.

Компания НЛМК уделяет большое внимание охране здоровья работников. В рамках развития промышленной медицины мы переоборудуем и ремонтируем здравпункты, а также организуем обучение для фельдшеров по нескольким направлениям, чтобы обеспечить сотрудникам оперативное и качественное медицинское обслуживание.Рита Шамсутдинова, руководитель направления по охране профессионального здоровья и медицине Дирекции по ОТиПБ НЛМК

На организацию обучения фельдшеров Стойленского ГОКа в 2021 году компания направила около 600 тысяч рублей. Медработники прошли курсы ACLS «Advanced Cardiovascular Life Support» — расширенной реанимации по методике Американской кардиологической ассоциации и ITLS «International Trauma Life Support» — оказания догоспитальной помощи при травмах.

Кроме того, в прошедшем году на СГОКе появились 87 первопомощников. Это сотрудники компании, в основном работники производственных подразделений, прошедшие специальный курс обучения по оказанию первой помощи на производстве.

Очное обучение по проведению сердечно-легочной реанимации прошли более 250 сотрудников СГОКа, дистанционное — практически все стойленцы.

В 2022 году планируется увеличить число первопомощников на Стойленском ГОКе, обучив еще около 100 сотрудников. Кроме того, впервые будут организованы профсоревнования между первопомощниками трех предприятий Дивизиона Руда: СГОКа, Стагдока и Доломита.

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