Здравпункты Стойленского ГОКа оснастили новым оборудованием

Posted 19 января 2022, 08:32
Published 19 января 2022, 08:32
Modified 22 января, 09:38
Updated 22 января, 09:38
В 2021 году здравпункты Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) оснастили автоматическими наружными дефибрилляторами для проведения сердечно-легочной реанимации, комплектами шин, носилками, вакуумными матрасами и спинальными щитами для транспортировки пострадавших с травмами шейно-позвоночного отдела, а также современными лекарственными препаратами.
Дефибрилляторами оснащены не только здравпункты, но и все структурные подразделения СГОКа. В этом году ими дополнительно дооснастили три подразделения комбината — фабрику окомкования, цех железнодорожного транспорта и исполнительную дирекцию.
Компания НЛМК уделяет большое внимание охране здоровья работников. В рамках развития промышленной медицины мы переоборудуем и ремонтируем здравпункты, а также организуем обучение для фельдшеров по нескольким направлениям, чтобы обеспечить сотрудникам оперативное и качественное медицинское обслуживание.Рита Шамсутдинова, руководитель направления по охране профессионального здоровья и медицине Дирекции по ОТиПБ НЛМК
На организацию обучения фельдшеров Стойленского ГОКа в 2021 году компания направила около 600 тысяч рублей. Медработники прошли курсы ACLS «Advanced Cardiovascular Life Support» — расширенной реанимации по методике Американской кардиологической ассоциации и ITLS «International Trauma Life Support» — оказания догоспитальной помощи при травмах.
Кроме того, в прошедшем году на СГОКе появились 87 первопомощников. Это сотрудники компании, в основном работники производственных подразделений, прошедшие специальный курс обучения по оказанию первой помощи на производстве.
Очное обучение по проведению сердечно-легочной реанимации прошли более 250 сотрудников СГОКа, дистанционное — практически все стойленцы.
В 2022 году планируется увеличить число первопомощников на Стойленском ГОКе, обучив еще около 100 сотрудников. Кроме того, впервые будут организованы профсоревнования между первопомощниками трех предприятий Дивизиона Руда: СГОКа, Стагдока и Доломита.