Здравпункты Стойленского ГОКа оснастили новым оборудованием

Компания НЛМК уделяет большое внимание охране здоровья работников. В рамках развития промышленной медицины мы переоборудуем и ремонтируем здравпункты, а также организуем обучение для фельдшеров по нескольким направлениям, чтобы обеспечить сотрудникам оперативное и качественное медицинское обслуживание.Рита Шамсутдинова, руководитель направления по охране профессионального здоровья и медицине Дирекции по ОТиПБ НЛМК