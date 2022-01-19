За ночь в купелях Белгорода окунулись более тысячи горожан

С вечера 18 января белгородцы начали отмечать праздник Крещения. За минувшую ночь, по данным мэрии, уже окунулись более тысячи горожан. Совершить обряд можно до семи вечера 19 января — именно до этого времени будут открыты купели.
Всего в Белгороде действует три купели, они расположены на Центральном пляже. Две из них работают на левом берегу Северского Донца, ещё одна — на правом.
В МЧС ранее сообщили, что в городе будет только две купели, а всего в Белгородской области — 99. Из-за праздника под Белгородом временно изменится движение транспорта: корректировки коснутся участка в районе купели «Криница».
Отметим, что в Белгороде 19 января днём будет около -8 °С. К ночи температура опустится до -17 °С.
Ранее о своём опыте купания в проруби рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По словам главы региона, он чуть не умер, пока дошёл до купели. Хотя желание повторить обряд у него всё же осталось.