Туры с кэшбэком из Белгорода по России

Программа стартует с 18 января по всей России и будет действовать до 12 апреля нынешнего года включительно. В это время нужно успеть забронировать поездку или отель и оплатить покупку картой «МИР». При этом поехать на отдых можно до 30 апреля включительно, а в речные и морские круизы — до 1 июня нынешнего года.