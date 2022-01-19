Туры с кэшбэком из Белгорода по России

Posted 19 января 2022, 05:26
Published 19 января 2022, 05:26
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
Как в Белгороде оформить туры с кэшбэком и выгодно отправиться в путешествие всей семьей — расскажем в данной статье.
Для развития внутреннего туризма и стимулирования россиян к отдыху в России правительство с 2020 года реализует программу кэшбэка для туристов. Участвовать в ней могут россияне всех российских регионов при соблюдении определенных условий.
Важно! Покупая тур, бронируя отель или оформляя путевку в санаторий, путешественник получает от государства 20% от стоимости выбранного направления отдыха.
Кроме этого, программа помогает и регионам развивать туризм и открывать новые рабочие места. Так, в Белгородской области формируется несколько новых направлений исторических путешествий, открываются новые гостевые дома и отели. Благодаря программе туристического кэшбэка Белгородская область планирует в 2022 году существенно увеличить поток туристов в регион.
Программа стартует с 18 января по всей России и будет действовать до 12 апреля нынешнего года включительно. В это время нужно успеть забронировать поездку или отель и оплатить покупку картой «МИР». При этом поехать на отдых можно до 30 апреля включительно, а в речные и морские круизы — до 1 июня нынешнего года.
Как в Белгороде получить кэшбэк за отдых:
Программа действует только на путешествия по России. В ней участвуют все регионы страны, поэтому поехать можно куда угодно — от Москвы и Сочи до Карелии и Мурманска.
Деньги вернут за любые путешествия внутри страны, если путевка или бронирование будут оплачены в указанный в программе период. Главное условие — выбранный отель или санаторий должен быть в списке участников акции. Полный список участников можно посмотреть на портале мирпутешествий.ру либо на других сайтах бронирования — в этом случае возле выбранного отеля или тура должна стоять пометка «МИР» или «КЭШБЭК».
Важно! Минимальная продолжительность отдыха должна быть три дня (две ночи).
Кэшбэк начисляется и при оформлении экскурсионных туров, и при оплате путевки на речные и морские круизы по России.
Не все российские туроператоры принимают участие в программе, например в Белгороде всего несколько турагентств подали заявку на участие в акции. Поэтому перед оформлением тура проверьте участие гостиницы, отеля или базы отдыха по списку отелей на сайте мирпутешествий.ру или на сайте Федерального агентства по туризму.
Если вы оформляете путевку на популярных агрегаторах, таких как «Островок», «Травелата», «Мир турбаз», «Левел.Тревел», «Онлайнтурс», то убедитесь, что место отдыха отмечено значком «КЭШБЭК» или «МИР».
Например, на сайте туристического агентства Белгорода «Белогорье ТУР» путевки, участвующие в акции, представлены на отдельной странице. Здесь представлены различные варианты отдыха — от курортов Краснодарского края до санаториев Кавказа, от туров в Санкт-Петербург и Москву до экскурсий в Карелию.
Государство возвращает 20% от суммы оплаченного отдыха. Причем воспользоваться кэшбэком можно несколько раз — то есть если вы в период акции отправитесь в несколько путешествий, за каждое их них вам вернут деньги.
При этом стоимость туров не ограничивается минимальным порогом. Вам вернут часть стоимости даже за самую недорогую путевку. Однако сумма кэшбэка ограничена и не может превышать 20 000 рублей. То есть если ваша путевка будет стоить 120 тысяч рублей, то вам все равно вернут только 20 тысяч рублей.
Оплата производится только в режиме онлайн и только картами платежной системы «МИР». То есть оплатить тур или путевку в офисе турагентства в Белгороде вы не сможете. Карта должна быть зарегистрирована на сайте privetmir.ru.
После выбора направления отдыха (отеля, круиза, экскурсии) вы должны на сайте произвести оплату картой в 100%-ном объеме. После прохождения платежа в течение пяти суток вам будет возвращено 20% уплаченной стоимости на ту же карту. Никаких дополнительных заявок и документов подавать не нужно.
При отмене бронирования сумма кэшбэка будет автоматически списана с вашей карты.