Сергиенко ответил, почему в Белгородской области тариф на техобслуживание ГО выше

В этот раз к обсуждению пригласили нового гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Александра Сергиенко. Он согласился, что разница в тарифах в сравнении с другими регионами есть, но она «не столь высока». Также Сергиенко добавил, что с 2018 года в штат пригласили ещё 400 сотрудников для выполнения техобслуживания газового оборудования, что тоже повлияло на формирование тарифа.