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Сергиенко ответил, почему в Белгородской области тариф на техобслуживание ГО выше

19 января 11:42
Фото: пресс-служба Белгородской областной думы
Ситуацию со стоимостью услуг на техобслуживание газового оборудования в областной думе обсудили с новым гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Александром Сергиенко. По его словам, разница в цене в сравнении с остальными субъектами РФ есть, но не столь высокая, сообщили в пресс-службе облдумы.

В думе вновь подняли вопрос о стоимости техобслуживания газового оборудования в регионе. Спикер облдумы Ольга Павлова сообщила, что на ситуацию не раз жаловались белгородцы. Помимо этого, если изучить показатели других регионов, стоимость услуг в Белгородской области заметно отличается. Ранее депутаты даже обратились в правительство РФ с просьбой ввести госрегулирование тарифов на техобслуживание.

В этот раз к обсуждению пригласили нового гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Александра Сергиенко. Он согласился, что разница в тарифах в сравнении с другими регионами есть, но она «не столь высока». Также Сергиенко добавил, что с 2018 года в штат пригласили ещё 400 сотрудников для выполнения техобслуживания газового оборудования, что тоже повлияло на формирование тарифа.

Присутствовал на встрече и глава регионального антимонопольного ведомства Алексей Ширков. Ранее УФАС проверило, объективно ли формировалась стоимость проверки газового оборудования, и установило нарушения.

Сейчас разбирательства по этому вопросу идут в арбитражном суде. Поскольку «Газпром» передал новый пакет документов с подтверждением своей позиции, в суде объявили перерыв до 24 января.

На заседании затронули ещё одну тему — рассрочку платежа за техобслуживание газового оборудования для малоимущих белгородцев. Сергиенко заявил, что сейчас эта практика применяется. В облдуме предложили расширить категорию граждан, для которых будет доступна рассрочка, и растянуть срок её предоставления от трёх месяцев до полугода.

Кроме этого, Ольга Павлова попросила объяснить схему формирования тарифа: указать виды работ и цену за их выполнение, чтобы жители региона понимали, за что отдают деньги. Александр Сергиенко ответил, что эту просьбу постараются учесть. Обсудят и возможность изменения системы тарифов, например, в зависимости от модификации плит.

Предложения по решению вопросов Александр Сергиенко пообещал передать до 1 февраля.

Отметим, что ещё в 2021 году сообщалось, что в Белгородской области уже весной должна уменьшиться стоимость услуги ТО ВДГО в среднем на 20%. Однако по итогам опроса, которое провело «Бел.Ру», у части ответивших цена техобслуживания выросла.

Напомним, что Александр Сергиенко возглавляет ООО «Газпром Межрегионгаз Белгород» и АО «Газпром газораспределение Белгород» с декабря 2021 года. До этого он руководил администрацией Старооскольского горокруга.

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#Новости#Областная дума#Белгородская область#УФАС#Александр Сергиенко#Техобслуживание газового оборудования#Тариф#Общество
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