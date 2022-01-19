Мужчину не впустили в Белгородскую область, но он решил пойти в обход

Выяснилось, что мужчина уже пытался пройти границу в Нехотеевке, однако его не пропустили. Причиной этого стало отсутствие оснований на пропуск. Задержанный хотел попасть в Россию, поэтому решил нарушить установленные правила и пройти границу не через пункт пропуска.