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Posted 19 января 2022, 07:44

Published 19 января 2022, 07:44

Modified 1 декабря, 08:44

Updated 1 декабря, 08:44

Мужчину не впустили в Белгородскую область, но он решил пойти в обход

19 января 2022, 07:44
Сюжет
Граница
Гражданин ближнего зарубежья хотел попасть на территорию России и решил пройти границу вне пропускного пункта. Мужчину задержали пограничники, сообщили в пограничном управлении.

Иностранца не впустили на территорию региона, но мужчина очень хотел попасть в РФ, поэтому решил пересечь границу вне пропускного пункта. Его планам не суждено было сбыться — жителя соседней страны задержали пограничники.

Выяснилось, что мужчина уже пытался пройти границу в Нехотеевке, однако его не пропустили. Причиной этого стало отсутствие оснований на пропуск. Задержанный хотел попасть в Россию, поэтому решил нарушить установленные правила и пройти границу не через пункт пропуска.

Нарушителя привлекли к административной ответственности. После этого украинец вернулся в свою страну.

#Новости#Происшествия#Граница#Нелегал
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