Мужчину не впустили в Белгородскую область, но он решил пойти в обход

Posted 19 января 2022, 07:44
Published 19 января 2022, 07:44
Modified 1 декабря, 08:44
Updated 1 декабря, 08:44
Иностранца не впустили на территорию региона, но мужчина очень хотел попасть в РФ, поэтому решил пересечь границу вне пропускного пункта. Его планам не суждено было сбыться — жителя соседней страны задержали пограничники.
Выяснилось, что мужчина уже пытался пройти границу в Нехотеевке, однако его не пропустили. Причиной этого стало отсутствие оснований на пропуск. Задержанный хотел попасть в Россию, поэтому решил нарушить установленные правила и пройти границу не через пункт пропуска.
Нарушителя привлекли к административной ответственности. После этого украинец вернулся в свою страну.