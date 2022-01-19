Гладков объяснил изменение структуры правительства Белгородской области

Не я же должен ездить по министерствам. Структура должна работать. Выполнить всю эту работу в высокоразвитом регионе один человек не может. Не боюсь принимать это решения, потому что считаю, что оно оправдано. Эффективность мы сможем оценить по итогам 2022 года. Слова мы можем говорить красивые, а результативность бывает разной. Вячеслав Гладков