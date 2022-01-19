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Гладков объяснил изменение структуры правительства Белгородской области

19 января 06:10
Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области
По мнению губернатора, с введением министерств чиновники станут работать более эффективно. Этим и будут компенсированы расходы реформы.

На пресс-конференции 18 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил, чем оправдано увеличение числа чиновников после создания министерств, если ранее он заявлял о важности экономии бюджета.

Глава региона отметил, что противоречия в реформе правительства и экономном отношении к бюджетным деньгам он не видит. По его мнению, изменение структуры обосновано. В качестве примера он привёл ранее действующий пост замгубернатора — начальника департамента здравоохранения и соцзащиты населения, который занимала Наталия Зубарева. Совмещение двух важных должностей вызывало недовольство у населения. Введение должности руководителя депздрава позволило чиновникам больше работать на федеральном уровне.

Такая же история была и с департаментом образования, отметил Гладков. Так, по подсчётам федерального профильного министерства по развитию образования Белгородская область находится только на 64-м месте.

Прокомментировал губернатор и должность замгубернатора — начальника департамента по АПК и ВОС. По словам Гладкова, объёмная должность не позволила региону принять участие в федеральной программе по развитию сельских территорий. Только в 2021 году области удалось получить 500 млн рублей для работы в двух муниципалитетах.

Не я же должен ездить по министерствам. Структура должна работать. Выполнить всю эту работу в высокоразвитом регионе один человек не может. Не боюсь принимать это решения, потому что считаю, что оно оправдано. Эффективность мы сможем оценить по итогам 2022 года. Слова мы можем говорить красивые, а результативность бывает разной. Вячеслав Гладков

Напомним, новая структура правительства начала работать в Белгородской области с 1 января 2022 года. Так, департаменты заменили на 15 министерств, а сам губернатор приобрёл 11 заместителей. Многие из вице-губернаторов, которые ранее занимали посты руководителей ведомств, теперь стали их кураторами. Например, Юлия Щедрина, ранее возглавлявшая департамент АПК и ВОС, теперь отвечает за работу министерства сельского хозяйства, природопользования, а также управления ветеринарии и инспекции гостехнадзора.

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