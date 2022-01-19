Депутат из Курска прошёл в ковидное отделение с самогоном и без маски

Николай Карцев из Курской области рассказал, как он прошёл в «красную зону» ковидария без маски. Он принёс с собой самогон, сало, чеснок, хреновину и мёд. По его словам, пациенты, которые лежали в палате, от этого выздоровели. Подробностями своего похода депутат от КПРФ поделился с редакцией издания.
В ноябре 2021 года в Курской областной думе депутаты потребовали включить в повестку обсуждение законопроекта о QR-кодах. Таким образом они хотели выразить свою отрицательную позицию. Зампредседателя Константин Комков предложил им в таком случае посетить «красную зону» ковидария.
Депутат Карцев рассказал, что уже бывал там, и поделился подробностями визита. Он рассказал, что пришёл в учреждение 1 января, причём пришёл туда без маски, но с самогоном.
Накануне Нового года ему позвонила бывшая свояченица и сообщила, что лежит в больнице с ковидом. Депутат собрал сумку с народными средствами для лечения и направился в больницу.
Когда 1 января Карцев пришёл в медучреждение, на входе его никто не встретил, тогда он позвонил родственнице. После этого появился врач, сделал замечание за отсутствие маски, но забрал принесённую сумку и передал пациентам.
После этого на День ВДВ к депутату подошла незнакомая женщина и поблагодарила, сказав, что все четверо выздоровели. Карцев отметил, что главная причина снижения иммунитета — это страх перед ковидом. Сам депутат не прививался и не болел. Он считает, что от коронавируса спасёт молитва «Отче наш», которая, по его словам, убивает 100 видов вирусов.