Депутат из Курска прошёл в ковидное отделение с самогоном и без маски

После этого на День ВДВ к депутату подошла незнакомая женщина и поблагодарила, сказав, что все четверо выздоровели. Карцев отметил, что главная причина снижения иммунитета — это страх перед ковидом. Сам депутат не прививался и не болел. Он считает, что от коронавируса спасёт молитва «Отче наш», которая, по его словам, убивает 100 видов вирусов.