Белгородский филиал Россельхозбанка начал электронную регистрацию ипотечных сделок

Сделки с недвижимостью всегда в зоне особого внимания Белгородского РСХБ. Мы хотим, чтобы электронный документооборот экономил время наших клиентов. Для регистрации ипотечных сделок им больше не придется идти в МФЦ. Ранее регистрация таких договоров составляла от семи до девяти рабочих дней. С внедрением новой услуги мы ожидаем сокращения срока регистрации от одного до пяти рабочих дней.Андрей Каменский, начальник отдела по развитию партнерского канала продаж Белгородского филиала Россельхозбанка