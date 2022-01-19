Белгородский филиал Россельхозбанка начал электронную регистрацию ипотечных сделок

Все сделки по приобретению недвижимости с ипотечным кредитом Россельхозбанка можно зарегистрировать электронным путем. Сервис значительно экономит время участников сделки, вся процедура регистрации для клиентов проводится в момент получения ипотечного кредита, а срок регистрации перехода права собственности составит от одного до пяти дней.
После подписания договора приобретения недвижимости, все документы, необходимые для государственной регистрации сделки, банк по защищенному цифровому каналу направит в Росреестр. Готовый результат в виде официального документа придет клиенту в личный кабинет на портале Свое Жилье.
Основные преимущества электронной регистрации:
Сделки с недвижимостью всегда в зоне особого внимания Белгородского РСХБ. Мы хотим, чтобы электронный документооборот экономил время наших клиентов. Для регистрации ипотечных сделок им больше не придется идти в МФЦ. Ранее регистрация таких договоров составляла от семи до девяти рабочих дней. С внедрением новой услуги мы ожидаем сокращения срока регистрации от одного до пяти рабочих дней.Андрей Каменский, начальник отдела по развитию партнерского канала продаж Белгородского филиала Россельхозбанка