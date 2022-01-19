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Белгородский филиал Россельхозбанка начал электронную регистрацию ипотечных сделок

19 января 10:07
Фото: Россельхозбанк
Россельхозбанк выпустил обновления своего сервиса Электронной регистрации сделок с недвижимостью. Воспользоваться услугой могут клиенты Белгородского филиала банка, приобретающие недвижимость как на вторичном, так и на первичном рынках, включая индивидуальное жилищное строительство.

Все сделки по приобретению недвижимости с ипотечным кредитом Россельхозбанка можно зарегистрировать электронным путем. Сервис значительно экономит время участников сделки, вся процедура регистрации для клиентов проводится в момент получения ипотечного кредита, а срок регистрации перехода права собственности составит от одного до пяти дней.

После подписания договора приобретения недвижимости, все документы, необходимые для государственной регистрации сделки, банк по защищенному цифровому каналу направит в Росреестр. Готовый результат в виде официального документа придет клиенту в личный кабинет на портале Свое Жилье.

Основные преимущества электронной регистрации:

  • Экономия времени на этапе государственной регистрации сделки с недвижимостью.
  • Оперативное информирование о статусе регистрации участников сделки.
  • Безопасная передача документов по сделке, с исключением доступа к ним со стороны третьих лиц.
  • Возможность оформления регистрации даже при нахождении покупателя и продавца в разных регионах страны.
  • Удобство использования электронного документа о регистрации.

Сделки с недвижимостью всегда в зоне особого внимания Белгородского РСХБ. Мы хотим, чтобы электронный документооборот экономил время наших клиентов. Для регистрации ипотечных сделок им больше не придется идти в МФЦ. Ранее регистрация таких договоров составляла от семи до девяти рабочих дней. С внедрением новой услуги мы ожидаем сокращения срока регистрации от одного до пяти рабочих дней.Андрей Каменский, начальник отдела по развитию партнерского канала продаж Белгородского филиала Россельхозбанка

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