Белгородку с почти килограммом стимуляторов задержали в Подмосковье

Жительницу Белгородской области задержали в Кашире с наркотиками. Правоохранители обнаружили мефедрон в машине белгородки. Она собиралась спрятать вещества в тайнике в Белгороде.
Полицейские в Подмосковье на 111-м километре трассы М-4 «Дон» задержали машину. Выяснилось, что женщина за рулём перевозит наркотики. Позже экспертиза установила, что везла белгородка стимуляторы.
Как рассказала задержанная, она забрала наркотические вещества из тайника в лесополосе в микрорайоне Востряково городского округа Домодедово. Против 29-летней женщины возбудили уголовное дело. Её заключили под стражу.