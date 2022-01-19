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Белгородку с почти килограммом стимуляторов задержали в Подмосковье

19 января 14:04
Фото: пресс-служба УМВД по Московской области
Наркотики правоохранители обнаружили в машине женщины. Мефедрон злоумышленница планировала спрятать в Белгороде.

Жительницу Белгородской области задержали в Кашире с наркотиками. Правоохранители обнаружили мефедрон в машине белгородки. Она собиралась спрятать вещества в тайнике в Белгороде.

Полицейские в Подмосковье на 111-м километре трассы М-4 «Дон» задержали машину. Выяснилось, что женщина за рулём перевозит наркотики. Позже экспертиза установила, что везла белгородка стимуляторы.

Как рассказала задержанная, она забрала наркотические вещества из тайника в лесополосе в микрорайоне Востряково городского округа Домодедово. Против 29-летней женщины возбудили уголовное дело. Её заключили под стражу.

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