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Белгородец ограбил букмекерскую контору с игрушечным пистолетом

19 января 12:24
Фото: Бел.Ру
Злоумышленник пришёл в офис в балаклаве и потребовал у сотрудницы деньги. Ему удалось похитить 9 тыс. рублей, после чего его задержали правоохранители. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась сотрудница букмекерской конторы и рассказала, что мужчина совершил налёт на офис и потребовал отдать деньги, угрожая пистолетом. Как выяснилось позже, оружие было игрушечным.

Правоохранители установили личность подозреваемого — 29-летнего жителя областного центра. Мужчина готовился к преступлению, поэтому он приобрёл балаклаву и бутафорское оружие.

Злоумышленник пришёл в таком виде в контору и потребовал у сотрудницы деньги. Женщина попыталась нажать кнопку тревоги, однако мужчина ударил её по лицу. Пока грабитель забирал деньги из кассы, потерпевшая выбежала на улицу.

Против задержанного возбуждено уголовное дело. Белгородцу грозит до десяти лет заключения.

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