Зарплаты, транспорт и жильё: о чём говорил Гладков на пресс-конференции

Губернатор поставил задачу поднять средние зарплаты работников бюджетной сферы и региональных организаций хотя бы на 15%. В планах — выстроить диалог с бизнесом, так как нельзя повысить выплаты без дополнительных поступлений в бюджет и повышения ВРП.
Проект новой маршрутной сети Белгородской агломерации должны представить весной 2022 года. Его обязательно обсудят с горожанами, чтобы не повторилась ситуация, которая ранее сложилась вокруг улицы Щорса.
Уже на следующей неделе в город приедут 25 новых автобусов. Их могут направить на те маршруты, на которые чаще всего жаловались белгородцы.
Прокомментировал Гладков и улицу Щорса, назвав её «красивой картинкой». При проверке документов оказалось, что работы не были оформлены как реконструкция. Сейчас специалисты выясняют, какой ущерб Белгороду нанесли принятые решения. По словам губернатора, результативности нет, а водители просто объезжают эту улицу.
Отдельно глава региона упомянул об истории со служебной машиной и бывшим гендиректором Единой транспортной компании Александром Васильченко. По словам Гладкова, новый автомобиль незаконно вывели, а вся ситуация нанесла региону репутационный ущерб. В организации провели проверку — её материалы передали правоохранителям.
Белгородская область приближается к тому, чтобы выйти в лидеры по стоимости квадратного метра жилья. Гладков считает, что рынок индивидуального жилищного строительства в регионе насыщен, а вот многоквартирных домов мало. Уже в текущем году объём МКД удвоят, и, по словам губернатора, рост числа предложений приведёт к снижению цен на жильё.
Что касается проекта «Новая жизнь», возведение пятой очереди микрорайона начнётся уже весной 2022 года. Губернатор добавил, что проекты застройщика — Дирекции ЮЗР принесли региональной казне 700 млн рублей убытков. Покрывать их за счёт бюджета не планируют.
В 2022 году в регионе продолжится проект «Покупай белгородское». Несмотря на то, что льготных товаров по программе часто не хватает, власти не планируют выпускать специальные карты для малообеспеченных слоёв населения.
Так глава региона охарактеризовал Свято-Троицкий квартал. Гладков отметил, что бурьян здесь выше сугробов, и район нужно срочно привести в порядок.
По словам губернатора, квартал вообще предлагалось застроить 20-этажными домами. Глава региона заявил, что он против многоэтажек здесь, и добавил, что следует восстановить разрушенный после войны центр Белгорода.
Губернатор рассказал, что ему стыдно за белгородские школы. Он вспомнил о ситуации, когда перед 1 сентября в одном из учреждений отсутствовала крыша. Не лучше обстановка была и в детсадах. После дождей детей пришлось отселять. Гладков добавил, что на время ремонта школы Белгорода переведут в собственность региона.