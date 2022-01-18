Зарплаты, транспорт и жильё: о чём говорил Гладков на пресс-конференции

Губернатор рассказал, что ему стыдно за белгородские школы. Он вспомнил о ситуации, когда перед 1 сентября в одном из учреждений отсутствовала крыша. Не лучше обстановка была и в детсадах. После дождей детей пришлось отселять. Гладков добавил, что на время ремонта школы Белгорода переведут в собственность региона.