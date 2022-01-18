Вячеслав Гладков: Чуть не умер, пока дошёл до проруби

В проруби купался один раз. Последние три дня думаю: может быть, нырнуть? Я как вспомню, как в 20-градусный мороз я шёл метров 50 по льду, потом спускался вниз. Я пока только дошёл, чуть не умер. Поэтому какое-то желание у меня осталось, ещё пока не решил. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области