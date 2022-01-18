В Белгородской области покупку жилья сиротам усложняет фиксированная цена

Губернатор Белгородской области во время пресс-конференции ответил на вопрос журналистов о том, почему квартиры для детей сирот чаще всего находятся на окраинах городов и в одном доме.
По словам Вячеслав Гладкова, купить жильё для детей-сирот в разных домах не всегда возможно, потому что стоимость квадратного метра жилья фиксированная. Однако губернатор подчеркнул, что в идеале квартиры для таких детей должны располагаться по одной на подъезд и на первом этаже.
Когда-то был главой, тоже квартиры приобретал. Я всегда старался купить для ребёнка квартиру одну на подъезд. В идеале она должна быть на первом этаже. Людей хороших много, чтобы они всегда помогали социализироваться ребёнку. Но здесь мне трудно высказывать претензии главам, потому что фиксированная стоимость квадратного метра. Выйти на рынок и купить вот так жильё в разных домах невозможно. Поэтому то, что происходит сейчас в Белгородской области, – достаточно качественный подход к обеспечению жильём детей-сирот.Вячеслав Гладков
Также Гладков рассказал, что во многих муниципалитетах региона главы самостоятельно приобретают в квартиры для детей-сирот мебель. А в Белгородском районе глава администрации Владимир Перцев создаёт рабочие места и ставки для психологов и соцработников, которые будут работать с детьми-сиротами и помогать им социализироваться.