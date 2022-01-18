В Белгородской области покупку жилья сиротам усложняет фиксированная цена

Когда-то был главой, тоже квартиры приобретал. Я всегда старался купить для ребёнка квартиру одну на подъезд. В идеале она должна быть на первом этаже. Людей хороших много, чтобы они всегда помогали социализироваться ребёнку. Но здесь мне трудно высказывать претензии главам, потому что фиксированная стоимость квадратного метра. Выйти на рынок и купить вот так жильё в разных домах невозможно. Поэтому то, что происходит сейчас в Белгородской области, – достаточно качественный подход к обеспечению жильём детей-сирот.Вячеслав Гладков