У белгородского производителя продуктов «Нежеголь» изменилась структура собственников

Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», 30 сентября 2021 года в компании «Шебекинский маслозавод» изменилась структура собственников. Изменилась доля совладельца Сергея Мироненко в УК компании. Ранее ему принадлежало 32,1%, сейчас — 27,3%.
Увеличил свою долю в УК предприятия Вадим Чайка. Ранее он владел 22,7% УК, в настоящее время ему принадлежит 50%.
Появился у предприятия новый совладелец. Им стал Дмитрий Пичкасов. Ему принадлежит 11% доли в УК компании.
Справка. Компания «Шебекинский маслодельный завод» зарегистрирована в Шебекино в 1993 году. Основной вид деятельности — производство молока (кроме сырого) и молочной продукции. Руководитель — Ирина Борина. В 2020 году компания отчиталась о чистой прибыли в размере 48 тысяч рублей. «Шебекинский маслозавод» выпускает продукцию под торговой маркой «Нежеголь» — молоко, йогурт, кефир, сметана, масло, творог и крем.