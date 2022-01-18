У белгородского производителя продуктов «Нежеголь» изменилась структура собственников

Справка. Компания «Шебекинский маслодельный завод» зарегистрирована в Шебекино в 1993 году. Основной вид деятельности — производство молока (кроме сырого) и молочной продукции. Руководитель — Ирина Борина. В 2020 году компания отчиталась о чистой прибыли в размере 48 тысяч рублей. «Шебекинский маслозавод» выпускает продукцию под торговой маркой «Нежеголь» — молоко, йогурт, кефир, сметана, масло, творог и крем.