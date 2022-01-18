Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ЦЭБ выплатит «Экотрансу» по решению суда 16 млн рублей долга

18 января 06:13
Фото: ИА "Бел.Ру"
На сайте Арбитражного суда региона разместили информацию о том, что ООО «Экотранс» требовало через суд взыскать задолженность за оказанные услуги с ООО «ЦЭБ».

В начале декабря 2021 года ООО «Экотранс» взыскало через суд с ООО «ЦЭБ» 16 млн 368 тыс. 140 рублей долгов и 104 841 рубль госпошлины. Центр экологической безопасности задолжал «Экотрансу» оплату за транспортировку отходов в Старом Осколе летом 2020 года.

Известно, что «Экотранс» ежемесячно отправлял ЦЭБу счета-фактуры и акты выполненных работ, а ЦЭБ возвращал эти акты, исправив в них показатели объёма оказанных услуг без объяснения причин. В ходе суда «Экотранс» также указал, что был вынужден занижать в некоторых документах объёмы вывезенных отходов из-за тяжёлого финансового положения и карантинных ограничений 2020 года. Позже выяснилось, что «Экотранс» за март–сентябрь 2020 года вывез мусор на 93 223,13 м³ больше того объёма, который принял ЦЭБ.

Из документов суда известно, что транспортная компания изначально требовала, чтобы ЦЭБ оплатил задолженность с марта по сентябрь 2020 года в размере 29 млн 293 тыс. 504 рублей. Исковое заявление суд удовлетворил частично.

Также известно, что суд рассматривает ещё три иска «Экотранса» к ЦЭБу. Одно из решений суда ЦЭБ пытался обжаловать.

В начале ноября прошлого года Центр экологической безопасности подал десять судебных исков к «Экотрансу». В общей сумме «ЦЭБ» требовал 1 млн рублей с транспортной компании. Как рассказали тогда «Бел.Ру» в ЦЭБе, компания подала в суд иски в рамках действующих договоров.

Материалы по теме
Под Белгородом опрокинулся мусоровоз «Экотранса»Белгородский ЦЭБ подал десять судебных исков к «Экотрансу»«Экотранс» выплатил долги по зарплате сотрудникам на сумму свыше 16 млн рублей
#Новости#Экотранс#ООО «ЦЭБ»#Долг#Суд#Есть повод#Эксклюзив#Происшествия
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18