ЦЭБ выплатит «Экотрансу» по решению суда 16 млн рублей долга

Известно, что «Экотранс» ежемесячно отправлял ЦЭБу счета-фактуры и акты выполненных работ, а ЦЭБ возвращал эти акты, исправив в них показатели объёма оказанных услуг без объяснения причин. В ходе суда «Экотранс» также указал, что был вынужден занижать в некоторых документах объёмы вывезенных отходов из-за тяжёлого финансового положения и карантинных ограничений 2020 года. Позже выяснилось, что «Экотранс» за март–сентябрь 2020 года вывез мусор на 93 223,13 м³ больше того объёма, который принял ЦЭБ.