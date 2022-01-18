ЦЭБ выплатит «Экотрансу» по решению суда 16 млн рублей долга

В начале декабря 2021 года ООО «Экотранс» взыскало через суд с ООО «ЦЭБ» 16 млн 368 тыс. 140 рублей долгов и 104 841 рубль госпошлины. Центр экологической безопасности задолжал «Экотрансу» оплату за транспортировку отходов в Старом Осколе летом 2020 года.
Известно, что «Экотранс» ежемесячно отправлял ЦЭБу счета-фактуры и акты выполненных работ, а ЦЭБ возвращал эти акты, исправив в них показатели объёма оказанных услуг без объяснения причин. В ходе суда «Экотранс» также указал, что был вынужден занижать в некоторых документах объёмы вывезенных отходов из-за тяжёлого финансового положения и карантинных ограничений 2020 года. Позже выяснилось, что «Экотранс» за март–сентябрь 2020 года вывез мусор на 93 223,13 м³ больше того объёма, который принял ЦЭБ.
Из документов суда известно, что транспортная компания изначально требовала, чтобы ЦЭБ оплатил задолженность с марта по сентябрь 2020 года в размере 29 млн 293 тыс. 504 рублей. Исковое заявление суд удовлетворил частично.
Также известно, что суд рассматривает ещё три иска «Экотранса» к ЦЭБу. Одно из решений суда ЦЭБ пытался обжаловать.
В начале ноября прошлого года Центр экологической безопасности подал десять судебных исков к «Экотрансу». В общей сумме «ЦЭБ» требовал 1 млн рублей с транспортной компании. Как рассказали тогда «Бел.Ру» в ЦЭБе, компания подала в суд иски в рамках действующих договоров.