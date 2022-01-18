Проекты белгородской «Дирекции ЮЗР» принесли 700 млн рублей убытков бюджету области

Губернатор подчеркнул, что проекты действительно ему понравились, однако они оказались очень затратными. Проекты ранее показывались и на федеральном уровне. В целом глава региона оценил концепцию и рассказал, что ему нравится идея, подход, однако достроить дома за счёт бюджетных средств не выйдет.