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Posted 18 января 2022, 14:39

Published 18 января 2022, 14:39

Modified 1 декабря, 08:23

Updated 1 декабря, 08:23

Проекты белгородской «Дирекции ЮЗР» принесли 700 млн рублей убытков бюджету области

18 января 2022, 14:39
Сюжет
Губернатор
Реализация строительных проектов в Белгороде, в том числе «Новой жизни» и «Дубровки», привела к многомиллионным потерям.

Вячеслав Гладков рассказал об убытках, понесённых «Дирекцией ЮЗР» во время реализации проектов застройки. В их число вошла «Дубровка». Чистые убытки составили 700 млн рублей.

Губернатор подчеркнул, что проекты действительно ему понравились, однако они оказались очень затратными. Проекты ранее показывались и на федеральном уровне. В целом глава региона оценил концепцию и рассказал, что ему нравится идея, подход, однако достроить дома за счёт бюджетных средств не выйдет.

Как отметил Гладков, область не сможет вложить миллиарды в реализацию проекта, поэтому надо совместить реалистичность и экономику. Он напомнил о смене руководства компании и рассказал, что власти разбираются в причинах, которые привели к такому результату.

Кроме того, губернатор рассказал, что весной 2022 года стартует пятая очередь «Новой жизни».

#Новости#Экономика#Губернатор#Эксклюзив#Убытки#Дирекция ЮЗР
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