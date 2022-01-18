Проекты белгородской «Дирекции ЮЗР» принесли 700 млн рублей убытков бюджету области

Posted 18 января 2022, 14:39
Published 18 января 2022, 14:39
Modified 1 декабря, 08:23
Updated 1 декабря, 08:23
Вячеслав Гладков рассказал об убытках, понесённых «Дирекцией ЮЗР» во время реализации проектов застройки. В их число вошла «Дубровка». Чистые убытки составили 700 млн рублей.
Губернатор подчеркнул, что проекты действительно ему понравились, однако они оказались очень затратными. Проекты ранее показывались и на федеральном уровне. В целом глава региона оценил концепцию и рассказал, что ему нравится идея, подход, однако достроить дома за счёт бюджетных средств не выйдет.
Как отметил Гладков, область не сможет вложить миллиарды в реализацию проекта, поэтому надо совместить реалистичность и экономику. Он напомнил о смене руководства компании и рассказал, что власти разбираются в причинах, которые привели к такому результату.
Кроме того, губернатор рассказал, что весной 2022 года стартует пятая очередь «Новой жизни».