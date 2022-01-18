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Под Брянском раскрыли совершённое почти 30 лет назад убийство

18 января 13:30
Фото: Брянские новости
Пьяный злоумышленник поссорился со своей жертвой и ударил женщину бутылкой по голове. После этого мужчина избил убитую ногами и избавился от тела, сбросив его в реку. Об этом сообщают «Брянские новости».

В Унече в Брянской области полиция раскрыла дело 29-летней давности. Правоохранители нашли убийцу женщины, тело которой обнаружили в реке. Убийство произошло в 1992 году, однако свидетелей преступления не было, поэтому поиски виновного затянулись.

По данным издания, найти преступника удалось благодаря психофизиологическому исследованию с помощью полиграфа. В 1992 году в реке Унече было обнаружено тело женщины. В убитой опознали жительницу деревни Воробьёвка.

С тех пор убийство оставалось нераскрытым, однако следователи решили не останавливаться и искали виновного почти 30 лет. В итоге преступника нашли. Им оказался местный житель. Выяснилось, что в день преступления пьяный злоумышленник встретил жертву, между ними завязалась ссора, из-за которой мужчина ударил убитую по голове, а после не менее 20 раз ударил ногами по телу и голове. Следы преступления он решил скрыть, утопив тело в реке. Расследование уголовного дела завершилось, его материалы направили в суд.

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