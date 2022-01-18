Под Брянском раскрыли совершённое почти 30 лет назад убийство

С тех пор убийство оставалось нераскрытым, однако следователи решили не останавливаться и искали виновного почти 30 лет. В итоге преступника нашли. Им оказался местный житель. Выяснилось, что в день преступления пьяный злоумышленник встретил жертву, между ними завязалась ссора, из-за которой мужчина ударил убитую по голове, а после не менее 20 раз ударил ногами по телу и голове. Следы преступления он решил скрыть, утопив тело в реке. Расследование уголовного дела завершилось, его материалы направили в суд.