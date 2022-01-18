Хозяйка кота-гиганта из Белгородской области отказалась его продавать

Posted 18 января 2022, 09:55
Published 18 января 2022, 09:55
Modified 1 декабря, 08:19
Updated 1 декабря, 08:19
На минувшей неделе иностранные пользователи Сети активно обсуждали фото кота-гиганта из России. В комментариях они делились предположениями о том, что это или рысь, или оборотень, или горный лев, или человек в костюме кота.
Оказалось, что огромный мейн-кун живёт в Старом Осколе. Его хозяйка Юлия рассказала «Бел.Ру», что такой популярности не ожидала, а число подписчиков начало расти на глазах. Девушка уже завела своему коту TikTok.
Питомца оскольчанки зовут Кефир. Возраст кота — один год и девять месяцев. Весит мейн-кун 12 кг.
Оскольчанка в своём аккаунте в Instagram заявила, что кота не продаст. Однако девушка пояснила, что купила теперь уже знаменитого питомца у белгородских заводчиков.
Истории о старооскольских котах не раз попадали в СМИ. В минувшем сентябре кот Муся помог многодетной семье спастись от смерти в огне. Он первым почувствовал дым и стал истошно мяукать, тем самым разбудив одного из детей.
Появлялись в Сети и кадры мужчины, который часто носил своего кота на плече. Неразлучных друзей заметили на улицах города и в маршрутке.
Удивил пользователей соцсети и рыжий кот, которого увидели в одном из магазинов. Он сидел на полке и жевал хлеб, не смущаясь покупателей.