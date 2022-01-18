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Гладков: Свято-Троицкий квартал — одно из самых позорных мест в Белгороде

18 января 15:21
Фото: ИА "Бел.Ру"
Во время пресс-конференции губернатор Белгородской области рассказал о планах по развитию и благоустройству Свято-Троицкого квартала.

По словам Вячеслава Гладкова, жители аварийных домов на Свято-Троицком квартале хотят взять деньги за переселение, но также хотят и остаться жить в этих домах.

Есть определённые сложности у жителей Свято-Троицкого квартала. Потому что когда в начале года около 60 тыс. рублей за кв. м предлагалось жителям к расселению, они говорили, что невозможно за эти деньги купить квартиру. Позже мы увеличили эту стоимость до 100 тыс. за кв. м. Но люди стали говорить: «Денег стало достаточно, мы хотим взять деньги, но хотим остаться здесь». Их желания вполне понятны — улучшить жизнь сразу за счёт двух источников.Вячеслав Гладков

Что касается Свято-Троицкого квартала, то Гладков считает его самым позорным местом в Белгороде: «Мне стыдно там находиться — бурьян выше моего роста. Он выше сугробов. Это одно из самых неприглядных мест в городе. Мало городов, которые имеют такой центр. Мне кажется, его нужно приводить в порядок и не строить там многоэтажки».

Часть архитектурных решений Гладкову нравится, а часть — нет. К примеру, в первоначальном проекте предусматривалась застройка этого квартала 20-этажными домами: «Представьте, центр застроить 20-этажными домами. Во что бы мы превратили центр? С моей точки зрения, это было бы жутко. Мы бы заткнули все улицы пробками, мы бы потеряли центр города».

Напомним, что недавно жители Свято-Троицкого бульвара не убедили мэра сохранить исторический квартал.

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