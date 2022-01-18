Гладков: Свято-Троицкий квартал — одно из самых позорных мест в Белгороде

Есть определённые сложности у жителей Свято-Троицкого квартала. Потому что когда в начале года около 60 тыс. рублей за кв. м предлагалось жителям к расселению, они говорили, что невозможно за эти деньги купить квартиру. Позже мы увеличили эту стоимость до 100 тыс. за кв. м. Но люди стали говорить: «Денег стало достаточно, мы хотим взять деньги, но хотим остаться здесь». Их желания вполне понятны — улучшить жизнь сразу за счёт двух источников.Вячеслав Гладков