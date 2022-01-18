Гладков прокомментировал историю с бывшим гендиректором ЕТК

Posted 18 января 2022, 13:53
Published 18 января 2022, 13:53
Modified 1 декабря, 08:06
Updated 1 декабря, 08:06
18 января в здании Белгородского госуниверситета губернатор Вячеслав Гладков проводит большую пресс-конференцию с журналистами. Глава региона во время ответа на вопрос о новой маршрутной сети упомянул и ситуацию, которая сложилась вокруг перевозчика — Единой транспортной компании (ЕТК).
По словам Гладкова, работу организации проверила Контрольно-счётная палата: изучали в том числе вопросы по выплате зарплат и премий, а также историю с «незаконным выводом» нового автомобиля. Губернатор добавил, что все документы передали в правоохранительные органы.
«Конечно, всё это нанесло репутационный ущерб», — добавил глава региона.
Речь идёт об истории с автомобилем и бывшим гендиректором ЕТК Александром Васильченко. Вячеслав Гладков в мае сообщил, что Васильченко перед уходом с должности продал служебную машину без согласования с учредителями по остаточной стоимости. Ещё тогда губернатор поручил провести служебную проверку.
Александр Васильченко, напомним, покинул пост гендиректора ЕТК в апреле 2021 года. Сейчас он занимается транспортными вопросами в соседнем Курске.
После Васильченко в ЕТК сменилось ещё два гендиректора. В декабре анонсировали конкурс на эту должность: документы подали 12 кандидатов, но им всем отказали. Теперь проводится повторный конкурс.