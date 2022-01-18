Гладков прокомментировал историю с бывшим гендиректором ЕТК

Речь идёт об истории с автомобилем и бывшим гендиректором ЕТК Александром Васильченко. Вячеслав Гладков в мае сообщил, что Васильченко перед уходом с должности продал служебную машину без согласования с учредителями по остаточной стоимости. Ещё тогда губернатор поручил провести служебную проверку.