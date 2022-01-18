bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 января 2022, 14:21

Published 18 января 2022, 14:21

Modified 1 декабря, 08:44

Updated 1 декабря, 08:44

Гладков: Дать шанс купить продукты по сниженной цене лучше, чем вводить карточки

18 января 2022, 14:21
Сюжет
Эксклюзив
18 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провёл пресс-конференцию. Один из вопросов касался реализации в регионе продуктов для социально незащищённых слоёв населения. Глава региона отметил, что вводить карточки на покупку данных товаров — не выход.

С июля в Белгородской области реализуется проект «Покупай Белгородское». Изначально он был направлен на поддержку незащищённых слоёв населения и на то, чтобы дать возможность покупать ряд продуктов по доступным ценам.

Но из-за большого ажиотажа иногда в точках реализации продукции возникают перебои — люди приходят покупать товары, а их уже нет в продаже. У губернатора поинтересовались, не будут ли власти рассматривать вариант введения льготных карт.

Я согласен, что самый простой вариант — выпустить карты. Но это тоже стоит денег. Мы можем направить 10–20 млн рублей на пластик и оборудование, а можем потратить деньги на другое направление. Если выпускаем карты — выставляем определённый рубеж. Например, многодетным, семьям с детьми-инвалидами, с низким уровнем дохода. Хоть на рубль доход увеличится — у человека уже не будет права купить. Обидно?Вячеслав Гладков

Гладков также добавил, что у него нет желания создать ещё одну социальную несправедливость. Поэтому на протяжении 2022 года в Белгородской области продолжится реализация проекта «Покупай Белгородское». На протяжении этого времени эксперты будут анализировать ошибки.

То, что мы сдержим цены на продукты питания семи видов, я убеждён. Да, производителям не очень нравится этот проект. Технологические перерывы возникают. Дать человеку возможность купить продукты по сниженной цене — хорошая инициатива.Вячеслав Гладков

#Новости#Общество#Продукты#Цены#Эксклюзив#Карты#Гладков#Льготники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика