Гладков: Дать шанс купить продукты по сниженной цене лучше, чем вводить карточки

Posted 18 января 2022, 14:21
Published 18 января 2022, 14:21
Modified 1 декабря, 08:44
Updated 1 декабря, 08:44
С июля в Белгородской области реализуется проект «Покупай Белгородское». Изначально он был направлен на поддержку незащищённых слоёв населения и на то, чтобы дать возможность покупать ряд продуктов по доступным ценам.
Но из-за большого ажиотажа иногда в точках реализации продукции возникают перебои — люди приходят покупать товары, а их уже нет в продаже. У губернатора поинтересовались, не будут ли власти рассматривать вариант введения льготных карт.
Я согласен, что самый простой вариант — выпустить карты. Но это тоже стоит денег. Мы можем направить 10–20 млн рублей на пластик и оборудование, а можем потратить деньги на другое направление. Если выпускаем карты — выставляем определённый рубеж. Например, многодетным, семьям с детьми-инвалидами, с низким уровнем дохода. Хоть на рубль доход увеличится — у человека уже не будет права купить. Обидно?Вячеслав Гладков
Гладков также добавил, что у него нет желания создать ещё одну социальную несправедливость. Поэтому на протяжении 2022 года в Белгородской области продолжится реализация проекта «Покупай Белгородское». На протяжении этого времени эксперты будут анализировать ошибки.
То, что мы сдержим цены на продукты питания семи видов, я убеждён. Да, производителям не очень нравится этот проект. Технологические перерывы возникают. Дать человеку возможность купить продукты по сниженной цене — хорошая инициатива.Вячеслав Гладков