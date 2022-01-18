Гладков: Дать шанс купить продукты по сниженной цене лучше, чем вводить карточки

Я согласен, что самый простой вариант — выпустить карты. Но это тоже стоит денег. Мы можем направить 10–20 млн рублей на пластик и оборудование, а можем потратить деньги на другое направление. Если выпускаем карты — выставляем определённый рубеж. Например, многодетным, семьям с детьми-инвалидами, с низким уровнем дохода. Хоть на рубль доход увеличится — у человека уже не будет права купить. Обидно?Вячеслав Гладков