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Где в Белгородской области больше всего подорожали комуслуги

18 января 11:29
Фото: ИА «Бел.Ру»
На 3% и более увеличение стоимости наблюдалось в пяти районах. Белгорода среди лидеров нет, следует из документа областного правительства.

Власти региона представили результаты мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой белгородцами платы за комуслуги в декабре. Предельный индекс, напомним, составляет 6%.

На 3% и больше индекс увеличился в пяти муниципалитетах: в Ракитянском (+3,07%), Красногвардейском (+3,05%), Вейделевском (+3,04%), Прохоровском (+3,03%) районах, Шебекинском горокруге (+3%).

В Белгороде повышение составило 2,91%. В ещё двух крупных горокругах — Старооскольском и Губкинском — индекс сложился в размере 2,69% и 2,89% соответственно.

Наименьшее повышение зарегистрировали в Ровеньском (+2,61%) и Борисовском (+2,62%) районах.

Напомним, что в текущем году тарифы в регионе увеличатся с 1 июля. О том, на сколько подорожает каждый вид услуги, ранее рассказали в областном правительстве.

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