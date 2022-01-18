Где в Белгородской области больше всего подорожали комуслуги

Власти региона представили результаты мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой белгородцами платы за комуслуги в декабре. Предельный индекс, напомним, составляет 6%.
На 3% и больше индекс увеличился в пяти муниципалитетах: в Ракитянском (+3,07%), Красногвардейском (+3,05%), Вейделевском (+3,04%), Прохоровском (+3,03%) районах, Шебекинском горокруге (+3%).
В Белгороде повышение составило 2,91%. В ещё двух крупных горокругах — Старооскольском и Губкинском — индекс сложился в размере 2,69% и 2,89% соответственно.
Наименьшее повышение зарегистрировали в Ровеньском (+2,61%) и Борисовском (+2,62%) районах.
Напомним, что в текущем году тарифы в регионе увеличатся с 1 июля. О том, на сколько подорожает каждый вид услуги, ранее рассказали в областном правительстве.