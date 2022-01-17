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В заповеднике «Белогорье» появились фигуры косули и кабанов

17 января 11:02
Фото: Администрация Борисовского района
Скульптуры, сделанные ремесленниками из Перми, установили около усадьбы участка «Лес на Ворскле».

В заповеднике «Белогорье» в Борисовском районе появились фигуры диких животных — кабанов и косули. О выполненном заказе стало известно от администрации муниципалитета.

Чиновники решили установить скульптуры около усадьбы участка «Лес на Ворскле». Ранее на этой территории водилось множество кабанов и косуль, а на текущий момент животные стали редкими.

Сначала в рамках проекта на территории заповедника установили фигуру лося. Теперь ремесленники сделали скульптуры косули и семейства кабанов. Объекты расположили на повороте на Монастырскую гору.

#Новости#Косуля#Кабаны#Борисовский район#Арт-объект#Фотофакт#Общество
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