В заповеднике «Белогорье» появились фигуры косули и кабанов

В заповеднике «Белогорье» в Борисовском районе появились фигуры диких животных — кабанов и косули. О выполненном заказе стало известно от администрации муниципалитета.
Чиновники решили установить скульптуры около усадьбы участка «Лес на Ворскле». Ранее на этой территории водилось множество кабанов и косуль, а на текущий момент животные стали редкими.
Сначала в рамках проекта на территории заповедника установили фигуру лося. Теперь ремесленники сделали скульптуры косули и семейства кабанов. Объекты расположили на повороте на Монастырскую гору.