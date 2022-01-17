В Белгородской области усилят мониторинг из-за птичьего гриппа и АЧС

На оперсовещании регионального правительства 17 января замгубернатора Юлия Щедрина доложила о ситуации с вирусами АЧС и птичьего гриппа. Так, по состоянию на 1 декабря 2021 года в Белгородской области зафиксировали десять вспышек африканской чумы свиней и три — птичьего гриппа.