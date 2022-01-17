В Белгородской области усилят мониторинг из-за птичьего гриппа и АЧС

Posted 17 января 2022, 11:47
Published 17 января 2022, 11:47
Modified 1 декабря, 08:35
Updated 1 декабря, 08:35
На оперсовещании регионального правительства 17 января замгубернатора Юлия Щедрина доложила о ситуации с вирусами АЧС и птичьего гриппа. Так, по состоянию на 1 декабря 2021 года в Белгородской области зафиксировали десять вспышек африканской чумы свиней и три — птичьего гриппа.
Как отметила чиновница, за 2021 год в стране было зарегистрировано 486 случаев вспышек АЧС. Это является самым высоким показателем. В целом на территории страны почти 40% вспышек инфекции было зарегистрировано в личных подсобных хозяйствах граждан.
Что касается птичьего гриппа, то в России за год зафиксировали 68 вспышек. По словам Щедриной, в Белгородской области зарегистрировали два высокопатогенных случая заражения и один низкопатогенный.
Стоит отметить, что в ходе проведения профилактических мероприятий в дикой фауне было добыто 196 голов дикого кабана. Все они были исследованы на наличие АЧС в межведомственной лаборатории. Также было проверено 48 особей пернатой дичи на птичий грипп.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что во время миграции перелётных птиц стоит усилить мониторинг павшей дикой птицы. Внимание чиновник порекомендовал уделить в муниципалитетах с приграничной территорией вокруг водоёмов.
По данным Щедриной, на период с 14 по 17 января в регионе изъяли 276 голов дикого кабана. Также увеличили объёмы добычи дичи для исследования на грипп птиц.
В регионе действуют три временных ветеринарных полицейских контрольных поста. Они работают круглосуточно. Там проводится обработка дезсредствами крупного транспорта, который перевозит животных, при въезде на территорию области. В 2021 году обработано уже более 60 тысяч машин.
В рамках профилактики в регионе обходят личные подсобные хозяйства и частные домовладения. Инспекторы проверяют сведения, внесённые в похозяйственные книги.
Напомним, в 2021 году на свинокомплексе в Корочанском районе выявили вспышку африканской чумы свиней. Из-за этого в регионе сожгли 90 тысяч свиней. Что стало причиной вспышки, ещё неизвестно. Как ранее отмечала замгубернатора Щедрина, это могло произойти из-за человеческого фактора.