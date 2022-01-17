Систему мониторинга ситуации с чумой свиней создадут в Белгородской области

Posted 17 января 2022, 13:51
Published 17 января 2022, 13:51
Modified 1 декабря, 08:15
Updated 1 декабря, 08:15
Заместитель губернатора Юлия Щедрина на оперативном совещании регионального правительства 17 января сообщила о разработке системы мониторинга эпизоотичской ситуации в регионе.
По словам Щедриной, система позволит прогнозировать угрозы возникновения африканской чумы свиней на предприятиях на основании научной концепции.
Это информационный продукт. Основные функции системы — локализация на карте регионов случаев АЧС, которые участвуют в передаче вируса. Будет проводиться расчёт риска передачи АЧС от угрожающего свиноводческого предприятия на другие организации, а также моделироваться ситуация по возникновению вируса на выбранном предприятии. Юлия Щедрина
Также программный продукт позволит спрогнозировать распространение африканской чумы свиней на территории Белгородской области с учётом концентрации животноводческих и птицеводческих предприятий.
Отметим, что из-за вспышки АЧС в Белгородской области осенью 2021 года в регионе усилят мониторинг по вирусным инфекциям, в том числе и за птичьим гриппом.
Так, за прошлый год в области зарегистрировали десять вспышек вируса АЧС. Для предотвращения его распространения предприятиям пришлось сжечь 90 тысяч свиней. Вспышек птичьего гриппа было три. В двух случаях вирус был высокопатогенным.