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Posted 17 января 2022, 13:51

Published 17 января 2022, 13:51

Modified 1 декабря, 08:15

Updated 1 декабря, 08:15

Систему мониторинга ситуации с чумой свиней создадут в Белгородской области

17 января 2022, 13:51
Сюжет
Губернатор
Сервис должен прогнозировать возникновение АЧС на свиноводческих предприятиях областей, а также оценивать угрозы распространения вируса.

Заместитель губернатора Юлия Щедрина на оперативном совещании регионального правительства 17 января сообщила о разработке системы мониторинга эпизоотичской ситуации в регионе.

По словам Щедриной, система позволит прогнозировать угрозы возникновения африканской чумы свиней на предприятиях на основании научной концепции.

Это информационный продукт. Основные функции системы — локализация на карте регионов случаев АЧС, которые участвуют в передаче вируса. Будет проводиться расчёт риска передачи АЧС от угрожающего свиноводческого предприятия на другие организации, а также моделироваться ситуация по возникновению вируса на выбранном предприятии. Юлия Щедрина

Также программный продукт позволит спрогнозировать распространение африканской чумы свиней на территории Белгородской области с учётом концентрации животноводческих и птицеводческих предприятий.

Отметим, что из-за вспышки АЧС в Белгородской области осенью 2021 года в регионе усилят мониторинг по вирусным инфекциям, в том числе и за птичьим гриппом.

Так, за прошлый год в области зарегистрировали десять вспышек вируса АЧС. Для предотвращения его распространения предприятиям пришлось сжечь 90 тысяч свиней. Вспышек птичьего гриппа было три. В двух случаях вирус был высокопатогенным.

#Новости#Общество#Белгородская область#АЧС#Губернатор#Эксклюзив#Птичий грипп#Юлия Щедрина
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