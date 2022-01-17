Систему мониторинга ситуации с чумой свиней создадут в Белгородской области

Так, за прошлый год в области зарегистрировали десять вспышек вируса АЧС. Для предотвращения его распространения предприятиям пришлось сжечь 90 тысяч свиней. Вспышек птичьего гриппа было три. В двух случаях вирус был высокопатогенным.