Новогоднюю иллюминацию в Белгороде уберут после 20 января

Стоит отметить, что перед Новым годом Белгород преобразился основательно. Так, для города разработали фирменный стиль, а именно уникальные снежинки, которые состоят из букв Б. Они означают Белгород, Белгородскую область и белую зиму. Ими мэрия планировала украсить окна зданий, афиши и сувениры.