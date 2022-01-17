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Posted 17 января 2022, 05:37

Published 17 января 2022, 05:37

Modified 1 декабря, 08:26

Updated 1 декабря, 08:26

Новогоднюю иллюминацию в Белгороде уберут после 20 января

17 января 2022, 05:37
Сюжет
Новый год
Такое решение приняли в мэрии областного центра, сообщил губернатор на своей официальной странице в соцсети.

Администрация Белгорода решила начать разбирать праздничную иллюминацию в городе после 20 января. Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, украшения вновь появятся на улицах уже в декабре во время подготовки к встрече 2023 года.

Стоит отметить, что перед Новым годом Белгород преобразился основательно. Так, для города разработали фирменный стиль, а именно уникальные снежинки, которые состоят из букв Б. Они означают Белгород, Белгородскую область и белую зиму. Ими мэрия планировала украсить окна зданий, афиши и сувениры.

На Соборной площади установили новую 30-метровую ёлку. Она стала самой дорогой в России. Её стоимость оценивается в 18,5 млн рублей. Вокруг главного новогоднего дерева региона установили ещё 30 елей меньшего размера.

Напомним, для открытия ёлки Дед Мороз прилетел на вертолёте в центр города, а затем вместе со Снегурочкой приехал на Соборную площадь на оленьей упряжке. Торжество завершилось праздничным салютом.

Также на Белгородском Арбате появилась композиция «Световое небо» и светомузыкальный тоннель в парке Победы. Напротив диорамы рабочие смонтировали конструкцию, стилизованную под Зимний дворец.

Украсили в этом году и мосты. В их числе мост в районе БелГУ на проспекте Богдана Хмельницкого. Там установили светодиодные трубки и пластиковые шары, которые подсвечиваются разными цветами.

Анонсировали и конкурс для предприятий. Так, за лучшее новогоднее оформление мэрия хотела выплатить 400 тысяч рублей. В первенстве могли принять участие организации потребительского рынка.

Перед 2022 годом в Белгороде оборудовали два катка. Они находятся на Соборной площади и в Центральном парке. Как ранее заявляли власти, они продолжат работу после отключения праздничной иллюминации.

#Новости#Общество#Новый год#Праздничное оформление#Губернатор#Белгород#Вячеслав Гладков#Иллюминация
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