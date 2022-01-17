Губернатор представил Ольгу Медведеву правительству Белгородской области

В последнее время она возглавляла представительный орган власти Белгорода. Вы это прекрасно знаете. (Ольга Медведева) характеризуется максимально положительно, как профессиональный руководитель. Надеюсь, что на новом месте работы проявит себя.Вячеслав Гладков