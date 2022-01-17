Губернатор представил Ольгу Медведеву правительству Белгородской области

Posted 17 января 2022, 08:42
Published 17 января 2022, 08:42
Modified 1 декабря, 07:54
Updated 1 декабря, 07:54
На оперсовещании 17 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков представил членам регионального правительства своего нового заместителя по внутренней политике Ольгу Медведеву.
В последнее время она возглавляла представительный орган власти Белгорода. Вы это прекрасно знаете. (Ольга Медведева) характеризуется максимально положительно, как профессиональный руководитель. Надеюсь, что на новом месте работы проявит себя.Вячеслав Гладков
Напомним, в должности замгубернатора по внутренней политике Медведева начала работать 14 января.
С 2018 года она работала председателем Белгородского горсовета. 11 января 2022 года на внеочередной сессии городские депутаты поддержали отставку Медведевой по собственному желанию. Теперь её обязанности временно исполняет заместитель Владимир Радченко.