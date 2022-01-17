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Posted 17 января 2022, 08:42

Published 17 января 2022, 08:42

Modified 1 декабря, 07:54

Updated 1 декабря, 07:54

Губернатор представил Ольгу Медведеву правительству Белгородской области

17 января 2022, 08:42
Сюжет
Губернатор
Чиновница заняла место заместителя губернатора по внутренней политике. До назначения она была председателем белгородского горсовета.

На оперсовещании 17 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков представил членам регионального правительства своего нового заместителя по внутренней политике Ольгу Медведеву.

В последнее время она возглавляла представительный орган власти Белгорода. Вы это прекрасно знаете. (Ольга Медведева) характеризуется максимально положительно, как профессиональный руководитель. Надеюсь, что на новом месте работы проявит себя.Вячеслав Гладков

Напомним, в должности замгубернатора по внутренней политике Медведева начала работать 14 января.

С 2018 года она работала председателем Белгородского горсовета. 11 января 2022 года на внеочередной сессии городские депутаты поддержали отставку Медведевой по собственному желанию. Теперь её обязанности временно исполняет заместитель Владимир Радченко.

#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Эксклюзив#Заместитель губернатора#Ольга медведева#Вячеслав Гладков
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