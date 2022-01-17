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Белгородцы проиграли «Гвоздям» в финале турнира по регби на снегу

17 января 11:55
Фото: группа Федерации регби Белгородской области во «ВКонтакте»
Соревнования прошли в Курской области. Первое место завоевали воронежские «Гвозди», сообщают «Курские известия».

Белгородская команда «Технолог-СШОР-1» заняла второе место на чемпионате по регби на снегу. Соревнования состоялись 15 января в Железногорске Курской области, пишет издание.

Первое место завоевали воронежские «Гвозди», третье — «Руда» из Железногорска.

Чемпионат прошёл среди мужских команд. В соревнованиях, помимо белгородцев, воронежцев и курян, участвовали команды из Брянска и Орла.

Напомним, что в 2019 году областная Федерация регби выиграла президентский грант на 1,7 млн рублей. Планировалось, что в регионе откроют бесплатные секции по занятиям этим видом спорта.

Ранее журналисты «Бел.Ру» пообщались с участницами женской команды по регби «Белая крепость» и главным тренером белгородской сборной.

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