Белгородская область занимает первое место по проценту вакцинированных

Белгородская область заняла первое место по количеству привитых жителей. Прошло вакцинацию в регионе 71, 2% населения. Первый компонент прививки получили 1,1 млн белгородцев, второй — более 1 млн человек.
Как пишет издание, в России привиты уже более 75,1 млн человек, что составляет более половины населения страны. В лидеры, помимо Белгородской области, выбились Чукотский АО и Мурманская область с показателями 71,1% и 67,1% соответственно.
Всего 35% жителей вакцинировались в Карачаево-Черкесии. Кроме того, в число регионов с наименьшим количеством привившихся вошли Кабардино-Балкария и Дагестан — 29,8% и 26,3% соответственно.