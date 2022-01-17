Белгородка выиграла новогоднее «Поле чудес»

Белгородка Екатерина Казик приехала на «Поле чудес» и стала победительницей. Как рассказала женщина, принять участие в программе она решила не только для того, чтобы поиграть, но и порадовать своих земляков с Севера. Эфир программы на Первом канале прошёл 14 января.
Первым словом, которое угадала Екатерина, стало «запрядальница». Викторина была посвящена праздникам. Первой тройке игроков нужно было вспомнить, чем на день святой Фёклы традиционно занимались женщины, и угадать, как святую называли в народе в старину.
В финале участникам пришлось вспоминать старинные русские поговорки. В этот раз вопрос касался святых Космы и Дамиана, которых в народе считали ремесленниками божьими. Белгородка угадала слово «гвоздь», а сама пословица звучала так: «Косма и Дамиан с гвоздями». В Тульской губернии так принято было говорить про первые морозы.
В итоге белгородка набрала 1850 очков. В качестве приза женщина выбрала ноутбук, однако не остановилась и решила сыграть в суперигру. Последний этап белгородка тоже выиграла, угадав слово «пролубница».