Белгородка выиграла новогоднее «Поле чудес»

В финале участникам пришлось вспоминать старинные русские поговорки. В этот раз вопрос касался святых Космы и Дамиана, которых в народе считали ремесленниками божьими. Белгородка угадала слово «гвоздь», а сама пословица звучала так: «Косма и Дамиан с гвоздями». В Тульской губернии так принято было говорить про первые морозы.