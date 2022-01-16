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За уборку платных парковок Белгорода Белгорблагоустройству заплатят 9 млн рублей

16 января 11:05
Фото: ИА «Бел.Ру»
Заявку на уборку платных парковок на госзакупках разместили двумя лотами на общую сумму 9 млн рублей. На лот стоимостью 6,5 млн рублей поставщика удалось найти лишь со второй попытки.

Муниципальное Белгородское парковочное пространство заключило с муниципальным Управлением Белгорблагоустройство два контракта на общую сумму 9 млн рублей. За эти деньги компания должна будет следить за чистотой на платных парковках Белгорода в течение 2022 года. Выделят средства из бюджета Белгорода.

В двух электронных аукционах участвовало только Белгорблагоустройство, поэтому контракт заключили именно с ним. Примечательно, что аукцион на большую сумму в размере 6,5 млн рублей, который прошёл 17 декабря, признан несостоявшимся, так как желающих убирать платные парковки за эту сумму не нашлось. Аукцион провели повторно 14 января.

Согласно документам, исполнитель должен ежедневно убирать платные парковки, очищать их от снега, льда и мусора, обрабатывать противогололёдными материалами, наносить разметку.

Напомним, лот за 2,5 млн рублей включает уборку парковок на 12 улицах Белгорода, а лот за 6,5 млн рублей предполагает уборку парковок на 43 участках города.

На уборку и обслуживание парковок в Белгороде готовы потратить 9 млн рублей
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