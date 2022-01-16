За уборку платных парковок Белгорода Белгорблагоустройству заплатят 9 млн рублей

В двух электронных аукционах участвовало только Белгорблагоустройство, поэтому контракт заключили именно с ним. Примечательно, что аукцион на большую сумму в размере 6,5 млн рублей, который прошёл 17 декабря, признан несостоявшимся, так как желающих убирать платные парковки за эту сумму не нашлось. Аукцион провели повторно 14 января.