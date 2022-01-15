В Старом Осколе из окна больницы на четвёртом этаже выпал пациент

По её словам, 14 января пожилой пациент выпал из окна, которое находится на четвёртом этаже Старооскольской окружной больницы. Спасти его не смогли. Ранее мужчину привезли в больницу медики кареты скорой помощи. Были подозрения, что у пациента повторный инсульт.
Немцева добавила, что после первого перенесённого инсульта у белгородца были проблемы с речью. У него не было документов. Также он не дал номера телефонов своих родственников.
Предположительно, мужчина жил один. Правоохранители ищут его близких. Как сообщили журналистам «Бел.Ру» в региональном следкоме, по факту инцидента проводится проверка. Обстоятельство гибели пациента устанавливаются.
Напомним, в этот же день с четвёртого этажа горбольницы № 2 выпал ещё один пациент. Информацию подтвердил министр здравоохранения Андрей Иконников. Мужчина жив, но находится в реанимации.