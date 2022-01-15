bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января 2022, 07:50

Published 15 января 2022, 07:50

Modified 1 декабря, 08:55

Updated 1 декабря, 08:55

Последствия разгула стихии энергетики устраняют в круглосуточном режиме

15 января 2022, 07:50
Сюжет
Непогода
В связи с прохождением циклона, сопровождавшегося мокрым снегом и сильным ветром порывами до 28 м/с, энергетики филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» были переведены в режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

В эпицентр непогоды попали Алексеевский, Новооскольский и Шебекинский горокруга, Вейделевский и Ивнянский районы области.

На ночном дежурстве находились 68 бригад в составе 204 человек, укомплектованных 88 единицами спецтехники. Все действия координировал оперативный штаб, был организован информационный обмен с МЧС России по Белгородской области и органами исполнительной власти.

Технологические нарушения в сетях устранялись в оперативном порядке.

Для временной подачи электроэнергии потребителям и социально значимым объектам использовали 18 резервных источников электроснабжения мощностью 100 кВт каждый. В настоящее время ситуация находится под контролем.

Энергетики работают с обращениями потребителей по сети 0,4 кВ. Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» настоятельно рекомендует гражданам соблюдать правила безопасности, не находиться вблизи электроустановок — это может быть смертельно опасно.

В случае обнаружения обрывов электропроводов — не приближаться к ним ближе чем на 8–10 метров. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону прямой линии 8-800-220-0-220.

#Новости#Общество#Непогода#Энергетики#Последствия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика