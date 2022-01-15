Последствия разгула стихии энергетики устраняют в круглосуточном режиме

В случае обнаружения обрывов электропроводов — не приближаться к ним ближе чем на 8–10 метров. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону прямой линии 8-800-220-0-220.