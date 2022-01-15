Последствия разгула стихии энергетики устраняют в круглосуточном режиме

Posted 15 января 2022, 07:50
Published 15 января 2022, 07:50
Modified 1 декабря, 08:55
Updated 1 декабря, 08:55
В эпицентр непогоды попали Алексеевский, Новооскольский и Шебекинский горокруга, Вейделевский и Ивнянский районы области.
На ночном дежурстве находились 68 бригад в составе 204 человек, укомплектованных 88 единицами спецтехники. Все действия координировал оперативный штаб, был организован информационный обмен с МЧС России по Белгородской области и органами исполнительной власти.
Технологические нарушения в сетях устранялись в оперативном порядке.
Для временной подачи электроэнергии потребителям и социально значимым объектам использовали 18 резервных источников электроснабжения мощностью 100 кВт каждый. В настоящее время ситуация находится под контролем.
Энергетики работают с обращениями потребителей по сети 0,4 кВ. Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» настоятельно рекомендует гражданам соблюдать правила безопасности, не находиться вблизи электроустановок — это может быть смертельно опасно.
В случае обнаружения обрывов электропроводов — не приближаться к ним ближе чем на 8–10 метров. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону прямой линии 8-800-220-0-220.