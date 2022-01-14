Вячеслав Гладков поздравил Марию Колтакову со 100-летием

Posted 14 января 2022, 06:51
Published 14 января 2022, 06:51
Modified 1 декабря, 08:42
Updated 1 декабря, 08:42
Глава Белгородской области поздравил ветерана Великой Отечественной войны Марию Колтакову со 100-летним юбилеем. Белгородка участвовала в Курской битве и была старшиной медицинской службы.
Я очень рад Вас поздравить, дорогая Мария Денисовна, с этим замечательным праздником! От всего сердца желаю Вам долгих лет жизни! Спасибо за тот пример, который Вы подаёте всем нам, пример неиссякаемой любви к жизни и к нашей Родине! Вячеслав Гладков
Также губернатор пожелал Марии Колтаковой новых ярких побед и подвигов. Так, достижения 100-летней белгородки зарегистрировали в Книге рекордов России. Женщина установила 15 рекордов. Экстремальными видами спорта Мария Колтакова начала заниматься в 93 года, прыгнув с парашютом. Позже она ныряла с аквалангом, летала на дельтаплане и в аэротрубе. Также она была штурманом на Кубке мэра по джип-триалу, каталась с «Ночными волками», ездила на танке Т-72Б. Ранее её признали самым пожилым картингистом России.
Сама Мария Колтакова на своей официальной странице в Instagram дала напутствие подписчикам и пообещала устанавливать новые рекорды.
Дорогие друзья! Сегодня я отмечаю свой вековой юбилей. Главным стимулом для меня в жизни всегда являлась поставленная цель, к которой надо идти вопреки всему. Когда есть цель — есть смысл. С таким правилом я живу вот уже 100 лет. И цифра эта совсем не пугает, запаса прочности у меня хватит ещё на многое. Нет ничего невозможного, даже в столь почтенном возрасте. Берегите себя, дорогие друзья, и никогда ничего не бойтесь. Ну, а я вместе с вами буду ставить новые рекорды. Мария Колтакова
Напомним, в честь Дня Победы в 2021 году Мария Колтакова прокатилась на багги по бездорожью в Сочи, а также была пилотом планера Let L-13 Blanik.
Белгородка принимала участие в «Поле чудес» и «Старше всех» на Первом канале. О себе и своей жизни она начала рассказывать в Instagram с мая 2020-го.
«Железной бабушке» в 2021 году вручили медаль имени Валентины Гризадубовой за вклад в дело укрепления мира и согласия между народами, в семье и обществе.
Также у Марии Колтаковой есть знак «Ворошиловский стрелок». В сентябре 2020 года «железная бабушка» заявляла о своём участии на чемпионате Белгорода по стрельбе.