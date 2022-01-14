Вячеслав Гладков поздравил Марию Колтакову со 100-летием

Дорогие друзья! Сегодня я отмечаю свой вековой юбилей. Главным стимулом для меня в жизни всегда являлась поставленная цель, к которой надо идти вопреки всему. Когда есть цель — есть смысл. С таким правилом я живу вот уже 100 лет. И цифра эта совсем не пугает, запаса прочности у меня хватит ещё на многое. Нет ничего невозможного, даже в столь почтенном возрасте. Берегите себя, дорогие друзья, и никогда ничего не бойтесь. Ну, а я вместе с вами буду ставить новые рекорды. Мария Колтакова