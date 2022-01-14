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Возле ковид-центра под Белгородом могут установить памятник погибшим врачам

14 января 07:07
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Фасады здания выполнят в сине-белых цветах, рядом разобьют парки, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На объекте продолжаются работы. Чистовую отделку накануне проверил замгубернатора Владимир Базаров. По его словам, сейчас главная задача — запуск тепла.

Рядом с инфекционным центром, который строят в Терновке, хотят установить памятник умершим от коронавируса медикам. О планах рассказали в региональном правительстве.

Фасады корпусов покрасят в сине-белой гамме, а входы выполнят в разных цветах, чтобы бригадам скорой помощи было удобнее ориентироваться. На территории рядом с инфекционным центром могут появиться парки.

На самом объекте продолжаются работы. Чистовую отделку 13 января проверил замгубернатора Владимир Базаров — замечаний у него не было.

Сейчас, по его словам, в первую очередь нужно запустить тепло в помещения. Алгоритм запуска уже есть, теперь необходимо дождаться одобрения Ростехнадзора.

В правительстве отметили, что в ковид-центрах в Терновке и в Старооскольском горокруге установят десятитонные ёмкости для жидкого кислорода, стационарные кислородные концентраторы.

Готовить площадку под инфекционный центр в Терновке начали в конце октября. При строительстве решили опираться на опыт башкирских коллег, которые смогли построить новый центр за 55 дней.

На начало текущей недели в ковид-центре под Белгородом закончили земляные и строительные работы, провели воду и электричество. Оборудование и мебель уже закупили.

Открытие инфекционного центра не раз переносили: звучали даты 15 декабря, 25 декабря и 15 января. Известно, что после пандемии здание будут использовать как инфекционное отделение горбольницы № 2.

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#Новости#Владимир Базаров#Ковидный центр#Памятник#Терновка#Общество
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