Возле ковид-центра под Белгородом могут установить памятник погибшим врачам

Рядом с инфекционным центром, который строят в Терновке, хотят установить памятник умершим от коронавируса медикам. О планах рассказали в региональном правительстве.
Фасады корпусов покрасят в сине-белой гамме, а входы выполнят в разных цветах, чтобы бригадам скорой помощи было удобнее ориентироваться. На территории рядом с инфекционным центром могут появиться парки.
На самом объекте продолжаются работы. Чистовую отделку 13 января проверил замгубернатора Владимир Базаров — замечаний у него не было.
Сейчас, по его словам, в первую очередь нужно запустить тепло в помещения. Алгоритм запуска уже есть, теперь необходимо дождаться одобрения Ростехнадзора.
В правительстве отметили, что в ковид-центрах в Терновке и в Старооскольском горокруге установят десятитонные ёмкости для жидкого кислорода, стационарные кислородные концентраторы.
Готовить площадку под инфекционный центр в Терновке начали в конце октября. При строительстве решили опираться на опыт башкирских коллег, которые смогли построить новый центр за 55 дней.
На начало текущей недели в ковид-центре под Белгородом закончили земляные и строительные работы, провели воду и электричество. Оборудование и мебель уже закупили.
Открытие инфекционного центра не раз переносили: звучали даты 15 декабря, 25 декабря и 15 января. Известно, что после пандемии здание будут использовать как инфекционное отделение горбольницы № 2.