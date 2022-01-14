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В Белгороде могут судиться из-за арт-объекта, а 100-летняя бабушка ставит рекорд

14 января 16:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
14 января исполнилось 100 лет Марии Колтаковой. Юбилей она отметила необычно — простояла на гвоздях 100 секунд. Обсуждали в пятницу не только её очередной рекорд, но и продолжение истории с арт-объектом на Везёлке, а также популярность старооскольского мейн-куна.

Юбилей «железной бабушки»

Ветерану Великой Отечественной войны Марии Колтаковой исполнилось 100 лет. День рождения она отметила в присутствии многочисленных гостей, среди которых были губернатор Вячеслав Гладков, мэр Белгорода Антон Иванов, а также главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

В день юбилея Мария Денисовна установила 16-й рекорд: 100 секунд она без поддержки стояла на гвоздях с босыми ногами. До сегодняшнего дня «железная бабушка» такой трюк никогда не выполняла. При подготовке к установлению рекорда она стояла на аппликаторе Кузнецова.

Отметим, что ещё до дня рождения Мария Колтакова стала получать поздравления от знаменитостей. В их числе был и художник Никас Сафронов.

«Железная бабушка» установила новый рекорд в день своего столетия
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И вновь о пингвине на Везёлке

В Белгороде продолжают раскрывать детали истории с новым арт-объектом в районе БелГУ. В этот раз свою позицию представила руководитель дирекции пространственного развития «10» Анна Гамурак: её компания занималась установкой композиции.

Она заявила, что инсталляцию «Калейдоскоп» спроектировали минувшим летом, но торги провели только в декабре, а на работу в итоге осталось только 12 дней. В срок до 15 декабря дирекция не успела, но предупредила об этом Белгорблагоустройство и штраф заплатила. Композицию в итоге установили к 30 декабря. Что касается подключения к сети, оно было временным, чтобы показать, как арт-объект выглядит с подсветкой. Врезки не было.

Работы, по словам Гамурак, заказчик не оплатил, а уведомления о расторжении контракта не поступало. Разбирательства могут продолжиться в суде.

Анна Гамурак планирует судиться с мэрией Белгорода из-за арт-объекта с пингвином
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Старооскольский мейн-кун — звезда интернета

Бурное обсуждение в Сети вызвали фотографии кота по кличке Кефир из Старого Оскола. Пост о нём заработал множество лайков и комментариев. Всё дело в размере кота, из-за чего пользователи интернета со всего мира стали строить теории, почему животное такое большое.

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