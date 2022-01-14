В Белгороде могут судиться из-за арт-объекта, а 100-летняя бабушка ставит рекорд

Ветерану Великой Отечественной войны Марии Колтаковой исполнилось 100 лет. День рождения она отметила в присутствии многочисленных гостей, среди которых были губернатор Вячеслав Гладков, мэр Белгорода Антон Иванов, а также главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
В день юбилея Мария Денисовна установила 16-й рекорд: 100 секунд она без поддержки стояла на гвоздях с босыми ногами. До сегодняшнего дня «железная бабушка» такой трюк никогда не выполняла. При подготовке к установлению рекорда она стояла на аппликаторе Кузнецова.
Отметим, что ещё до дня рождения Мария Колтакова стала получать поздравления от знаменитостей. В их числе был и художник Никас Сафронов.
В Белгороде продолжают раскрывать детали истории с новым арт-объектом в районе БелГУ. В этот раз свою позицию представила руководитель дирекции пространственного развития «10» Анна Гамурак: её компания занималась установкой композиции.
Она заявила, что инсталляцию «Калейдоскоп» спроектировали минувшим летом, но торги провели только в декабре, а на работу в итоге осталось только 12 дней. В срок до 15 декабря дирекция не успела, но предупредила об этом Белгорблагоустройство и штраф заплатила. Композицию в итоге установили к 30 декабря. Что касается подключения к сети, оно было временным, чтобы показать, как арт-объект выглядит с подсветкой. Врезки не было.
Работы, по словам Гамурак, заказчик не оплатил, а уведомления о расторжении контракта не поступало. Разбирательства могут продолжиться в суде.
Бурное обсуждение в Сети вызвали фотографии кота по кличке Кефир из Старого Оскола. Пост о нём заработал множество лайков и комментариев. Всё дело в размере кота, из-за чего пользователи интернета со всего мира стали строить теории, почему животное такое большое.