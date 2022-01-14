В Белгороде могут судиться из-за арт-объекта, а 100-летняя бабушка ставит рекорд

Она заявила, что инсталляцию «Калейдоскоп» спроектировали минувшим летом, но торги провели только в декабре, а на работу в итоге осталось только 12 дней. В срок до 15 декабря дирекция не успела, но предупредила об этом Белгорблагоустройство и штраф заплатила. Композицию в итоге установили к 30 декабря. Что касается подключения к сети, оно было временным, чтобы показать, как арт-объект выглядит с подсветкой. Врезки не было.