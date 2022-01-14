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Штраф за скользкую дорогу грозит ещё одному главе в Белгородском районе

14 января 11:32
Фото: ИА «Бел.Ру»
В этот раз сотрудники Госавтоинспекции не оценили состояние дорог в Дубовом. Главе поселения грозит до 30 тыс. рублей штрафа. Ранее административные материалы составили против глав Северного и Никольского.

Сотрудники ГИБДД продолжают проверять состояние дорог. Недочёты в этот раз нашли в Дубовом. За каток на дороге главе поселения грозит от 20 тыс. до 30 тыс. рублей штрафа.

Ранее те же административные материалы составили против глав в Никольском и Северном. В Никольском во время новогодних каникул дороги настолько заледенели, что по ним можно было кататься на коньках — соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

А в Северном обсуждали историю с машиной скорой помощи, которая из-за гололёда не смогла сразу уехать на очередной вызов. После шумихи в Сети ситуацию разъяснил глава Белгородского района Владимир Перцев.

За 1–6 января в регионе зарегистрировали 1,1 тыс. жалоб на гололёд. Большинство из них поступило из крупных муниципалитетов. Белгородский район был в их числе. При этом губернатор Вячеслав Гладков отметил, что администрация района в лучшую сторону отличилась при работе с жалобами населения.

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#Новости#Штраф#Дубовое#Белгородский район#Гибдд#Гололёд#Общество
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