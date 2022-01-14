Штраф за скользкую дорогу грозит ещё одному главе в Белгородском районе

За 1–6 января в регионе зарегистрировали 1,1 тыс. жалоб на гололёд. Большинство из них поступило из крупных муниципалитетов. Белгородский район был в их числе. При этом губернатор Вячеслав Гладков отметил, что администрация района в лучшую сторону отличилась при работе с жалобами населения.