С оркестром, цветами и наградами: как Колтакова встретила своё столетие в Белгороде

Торжественное событие состоялось в кинотеатре «Радуга» в областном центре. Ещё со входа было понятно, что мероприятие проходит в честь Марии Колтаковой. У входной группы на экране непрерывно демонстрировали достижения и подвиги юбилярши, а вереница людей тянулась с цветами, чтобы поприветствовать именинницу.
В зале собрались депутаты белгородской облдумы и горсовета, председатель белгородской облдумы Ольга Павлова, представители духовенства, знакомые и близкие Марии Денисовны. Со сцены озвучили, что первую боевую награду «Медаль за отвагу» Мария Колтакова получила за личное мужество и отвагу, проявленную при защите Отечества в 1942 году в боях под Воронежем. А в 2022 году, в день рождения, ровно через 80 лет Колтакову наградили высшим знаком отличия Белгородской области «Прохоровское поле — третье ратное поле России». Награду вручил глава региона Вячеслав Гладков.
Вы удивительный человек, который пришёл из той эпохи солдат-победителей, благодаря которой мы все живём. От всех жителей Белгородской области низкий поклон вам за вашу жизнь, любовь, пример. И мы, как бы пафосно это ни звучало, в неоплачиваемом долгу перед вами.Вячеслав Гладков
Столетний юбилей не могли не отметить и на федеральном уровне. Главный федеральный инспектор по Белгородской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Ольга Кремнёва поздравила Марию Денисовну и передала поздравления от президента России Владимира Путина. Что именно пожелал глава страны, Кремнёва не озвучила, а сказала, что это личное обращение, которое Мария Денисовна должна прочесть сама.
Пополнилась копилка наград Колтаковой и медалью «За заслуги перед городом Белгородом». Её вручил мэр областного центра Антон Иванов.
Своей Колтакову считают и в Воронеже. Поэтому в день рождения мэр Воронежа Вадим Кстенин поздравил «железную бабушку» и наградил её почётным знаком «Воронеж — город воинской славы».
Почётную грамоту Союза женщин России Марии Денисовне вручила председатель Белгородской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Любовь Киреева. А председатель Белгородской региональной общественной организации «Белгородское областное объединение организаций профсоюзов» Николай Шаталов принёс на праздник профсоюзный билет Колтаковой, датируемый 1940-м годом. Мария Денисовна вступила в профсоюз медицинских работников, когда трудилась на Витаминном комбинате.
Шаталов заявил, что за активную жизненную позицию президиум областного профобъединения решил наградить «железную бабушку» нагрудным знаком «Почётный профсоюзный работник Белгородской области».
Но больше всего Мария Денисовна обрадовалась поздравлениям из её родного города Белово Кемеровской области, где прошли её детство и юность, откуда она уходила добровольцем на фронт.
Закончилось торжество полевой кашей и фронтовыми 100 граммами.