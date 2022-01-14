С оркестром, цветами и наградами: как Колтакова встретила своё столетие в Белгороде

В зале собрались депутаты белгородской облдумы и горсовета, председатель белгородской облдумы Ольга Павлова, представители духовенства, знакомые и близкие Марии Денисовны. Со сцены озвучили, что первую боевую награду «Медаль за отвагу» Мария Колтакова получила за личное мужество и отвагу, проявленную при защите Отечества в 1942 году в боях под Воронежем. А в 2022 году, в день рождения, ровно через 80 лет Колтакову наградили высшим знаком отличия Белгородской области «Прохоровское поле — третье ратное поле России». Награду вручил глава региона Вячеслав Гладков.