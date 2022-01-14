Пингвин на Везёлке в Белгороде стоит около 30 тысяч рублей

Граждане, которые считают, что это завышенная цена, далеки от реалий стоимости подобного вида работ. Если бы эта работа была настолько привлекательной, кроме нас на торги заявились бы и другие участники. Это очень сложный объект, очень материалоёмкий. Это не то, что рекламные агентства используют или строители. Это особый материал, он под заказ делался на заводе.Анна Гамурак