Пингвин на Везёлке в Белгороде стоит около 30 тысяч рублей

Цена инсталляции «Калейдоскоп» составила 5,4 млн рублей. Объект собран из 80 плавающих элементов. По словам Анны Гамурак, цена за инсталляцию оправдана — дорогой материал и сложный вид работы.
Граждане, которые считают, что это завышенная цена, далеки от реалий стоимости подобного вида работ. Если бы эта работа была настолько привлекательной, кроме нас на торги заявились бы и другие участники. Это очень сложный объект, очень материалоёмкий. Это не то, что рекламные агентства используют или строители. Это особый материал, он под заказ делался на заводе.Анна Гамурак
Также Гамурак подчеркнула, что материал, из которого создана инсталляция, устойчив к ультрафиолету. Напомним, в торгах на установку арт-объекта приняла участие только дирекция «10».
Что касается пингвина, то его стоимость с учётом установки составила не больше 30 тыс. рублей. Анна Гамурак подчеркнула, что высота пингвина соответствует размерам, указанным в техзадании и документации: «Он такой высоты и есть — 1,40 метра».
Напомним, мэрия отказывается выплачивать Анне Гамурак деньги за установку объекта. Помимо этого, администрация расторгает в одностороннем порядке контракт с бюро.