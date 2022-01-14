Олег Мантулин может стать референтом губернатора Белгородской области

Posted 14 января 2022,, 12:00
Published 14 января 2022,, 12:00
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
На фото оперативного заседания в областном правительстве 10 января заметили бывшего секретаря Совета безопасности Олега Мантулина. На это обратили внимание в телеграм-канале «БелТру». Рядом с чиновником была именная табличка.
«Фонарь» со ссылкой на собственный источник подтвердил, что Олег Мантулин всё ещё работает в правительстве региона. Как сообщает СМИ, он может стать референтом губернатора. Официальной информации по этому поводу пока не было.
Ранее референтом был Иван Будлов, который теперь является главой администрации губернатора и его заместителем.
В октябре прошлого года в Сети появилось расследование, в котором говорилось о том, что у дочери Олега Мантулина нашлась «подаренная» квартира в 92 кв. м. на улице Победы. В мэрии Белгорода тогда объяснили, что Городской жилищный фонд предоставил жильё Олегу Мантулину по договору найма, заключённому администрацией региона. Семья приватизировала квартиру, а после она перешла дочери.
30 декабря губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Олег Мантулин уволен из регионального правительства. Пост секретаря Совета безопасности он занимал с 2015 года. Отметим, что в рейтинге влиятельных людей Белгородской области Олег Мантулин ранее занял 21-е место.
Напомним, что в конце года губернатор сообщил и об увольнении Елены Тишиной с поста начальника департамента образования. Тогда же стало известно, что она станет советником главы региона.