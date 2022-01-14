Олег Мантулин может стать референтом губернатора Белгородской области

В октябре прошлого года в Сети появилось расследование, в котором говорилось о том, что у дочери Олега Мантулина нашлась «подаренная» квартира в 92 кв. м. на улице Победы. В мэрии Белгорода тогда объяснили, что Городской жилищный фонд предоставил жильё Олегу Мантулину по договору найма, заключённому администрацией региона. Семья приватизировала квартиру, а после она перешла дочери.