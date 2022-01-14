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Posted 14 января 2022, 14:14

Published 14 января 2022, 14:14

Modified 1 декабря, 08:26

Updated 1 декабря, 08:26

Глэмпинги хотят создать в Белгородской области

14 января 2022, 14:14
Сюжет
Туризм
Власти региона разрабатывают стратегию по развитию туризма, в рамках которой будут продвигать, развивать и создавать места притяжения для местных жителей и гостей из других регионов.

На брифинге 14 января первый вице-губернатор Белгородской области Евгений Мирошников рассказал о том, как будут развивать туризм в регионе — в 2022 году чиновники намерены увеличить турпоток. Для достижения цели власти определили для себя три блока — «Продвигаем», «Развиваем» и «Создаём».

В рамках блока «Продвигаем» запланирована популяризация интересных локаций, которые сейчас не пользуются большим спросом. Например, власти хотят привлечь людей в Кострому в Прохоровском районе.

Это великолепное место, но там небольшой турпоток, хотя всё готово для того, чтобы встречать гостей. То есть это такие места, которым нужно помочь с точки зрения продвижения. С помощью мобильных приложений и информационных ресурсов мы их будем продвигать, чтобы жители региона и других областей узнавали об этих местах и приезжали к нам в гости. Евгений Мирошников

В блоке «Развиваем» сконцентрированы локации, которые нужно доработать, чтобы они стали интересны туристам. После завершения работы в этом направлении повышать уровень привлекательности будут с помощью продвижения.

В третьем блоке «Создаём» будут развиваться направления, которых ранее не было в регионе. Например, в их числе глэмпинги. Это такая разновидность кемпинга, которая объединяет в себе комфорт гостиницы и отдых на природе.

Это достаточно популярное сейчас направление. Есть спрос на такой отдых и есть предпринимательское сообщество, которое готово в это инвестировать. Евгений Мирошников

Региональные власти также готовы помогать предпринимателям. По словам Мирошникова, если турместа под управлением частников будут интересны местным жителям и гостям из других регионов, то этому бизнесу будут помогать. Если туристы будут недовольны качеством обслуживания, то предпринимателям придётся работать в одиночку.

Оценивать работу всего вышеперечисленного будут по качеству удовлетворения от посещения Белгородской области.

Стоит отметить, что на новогодних праздниках Белгородскую область посетили 90 тысяч человек. Из каких именно регионов приехали гости, власти смогут узнать с помощью мобильных операторов.

Напомним, в Белгородской области намерены внедрить региональный стандарт гостеприимства. Нововведение позволит обеспечить туристско-экскурсионный поток на уровне 2,7 млн человек в 2024 году. Это в 2,3 раза выше по сравнению с 2020 годом.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Туризм#Туристы#Эксклюзив#Евгений Мирошников
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