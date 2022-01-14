Глэмпинги хотят создать в Белгородской области

Это великолепное место, но там небольшой турпоток, хотя всё готово для того, чтобы встречать гостей. То есть это такие места, которым нужно помочь с точки зрения продвижения. С помощью мобильных приложений и информационных ресурсов мы их будем продвигать, чтобы жители региона и других областей узнавали об этих местах и приезжали к нам в гости. Евгений Мирошников